Non c’è pace per Calabria, nuovo colpo di scena sul futuro

L’ex Milan è ancora senza squadra, una delle ipotesi per il suo futuro sembra sfumare: gli ultimi aggiornamenti.

Tra i calciatori che sono ancora alla ricerca di una sistemazione c’è Davide Calabria, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Milan e i mesi in prestito al Bologna. Nonostante la società emiliana abbia provato a tenerlo, le parti non hanno trovato un accordo.

Non sono mancate delle richieste per il terzino, però finora nessuna si è tradotta in una intesa contrattuale. Al 24 luglio 2025 l’ex capitano del Milan risulta ancora libero e tesserabile a parametro zero. In attesa di trovare una sistemazione, si sta comunque allenando da solo per farsi trovare pronto a una nuova esperienza professionale.

Ex Milan, Davide Calabria tra Serie A e avventura estera

Si pensava che Calabria avrebbe trovato facilmente contratto in Serie A ed è stato accostato a diverse squadre negli ultimi due mesi. Tuttavia, non c’è stato alcuno sviluppo concreto.

Una delle possibilità menzionate per il futuro del terzino era la Fiorentina, considerando che sulla panchina della squadra viola è tornato Stefano Pioli, con il quale ha già lavorato al Milan. Ma sembra che Calabria non andrà a giocare in Toscana, visto che sulla corsa destra non pare prevista la cessione di Dodò. Il brasiliano è stato accostato ad alcune squadre, ma alla fine dovrebbe rimanere a Firenze.

Calabria vuole una squadra nella quale essere titolare e la Fiorentina non sembra essere l’ideale per lui in questo momento. Da non scartare un trasferimento all’estero. Già a gennaio c’erano state delle richieste dalla Turchia, però negli ultimi tempi sono spuntate società come Crystal Palace, Real Betis, Celta Vigo e Maiorca.

Da ricordare che Calabria è gestito da un’agenzia spagnola, la You First, quindi da non escludere che possa provare un’avventura nella Liga. Va per i 29 anni e ci starebbe un’esperienza fuori dall’Italia. Chiaramente, sarà decisivo il contratto che gli verrà offerto, oltre al progetto sportivo. Al Milan percepiva uno stipendio di circa 2 milioni di euro netti annui, forse dovrà accontentarsi di qualcosa in meno per favorire un suo trasferimento.

Sarà interessante vedere quali sviluppi ci saranno. Calabria non è Alexander-Arnold, ma ci si aspettava di vederlo già sistemato in questo momento del calciomercato estivo. Vedremo se riuscirà a trovare una squadra entro le prossime due settimane.