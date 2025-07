Pronto a lasciare subito l’Asia: il Milan cede subito l’attaccante

La società rossonera sembra vicina alla cessione di un altro dei propri esuberi: le ultime news.

Igli Tare è impegnatissimo in questi giorni, tra affari in entrata e in uscita ci sono diverse operazioni alle quali si sta dedicando. Ha chiuso l’acquisto di Pervis Estupiñan dal Brighton e questo è certamente un affare importante, dato che permette di colmare il buco nel ruolo di terzino sinistro che si era creato con la vendita di Theo Hernandez all’Al Hilal.

In termini di rinforzi, ora ne mancano almeno tre: un terzino destro, un centrocampista e un attaccante. Eventuali altri acquisti dipenderanno dalle cessioni. Cessioni che non sono facilissime per il Milan, che ha esuberi che non hanno tantissimo mercato o che non ce l’hanno alle condizioni che vorrebbe la dirigenza. Tanti vengono da una stagione non esaltante, quindi le società acquirenti cercano di spendere il meno possibile.

Milan, cessione più vicina: le ultime news

Nella lista dei calciatori che il Milan intende cedere c’è Lorenzo Colombo, reduce da una stagione in prestito all’Empoli. L’attaccante non è stato riscattato per i 7 milioni di euro che erano stati pattuiti, anche perché la squadra toscana è retrocessa in Serie B e non ha voluto trattare una sua eventuale permanenza.

L’attaccante classe 2002 è stato regolarmente convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione estiva e per la tournée in Asia e Oceania. Di fatto è l’unico centravanti a disposizione dell’allenatore rossonero, dato che Santiago Gimenez è ancora in vacanza e che Igli Tare deve ancora comprarne uno nuovo.

Colombo è in Asia con il resto della squadra, però potrebbe presto tornare in Italia. Come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, c‘è stata un’accelerata del Genoa e l’accordo con il Milan è ai dettagli: prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al verificarsi di specifiche condizioni. Operazione che potrebbe permettere ai rossoneri di incassare circa 10 milioni di euro complessivi, se il riscatto si concretizzasse.

Da tempo si parla dell’interesse del Genoa per il centravanti nato a Vimercate e sembra arrivato il momento giusto per chiudere questo affare. Sulle tracce di Colombo anche al Parma, che in squadra un calciatore che piace tantissimo al Milan: il difensore Giovanni Leoni. Era emersa l’ipotesi di inserire proprio Colombo come contropartita tecnica in una eventuale trattativa, però finora nessun centrale difensivo ha lasciato il Diavolo e di conseguenza la trattativa non è mai partita. Serve vendere per comprare.