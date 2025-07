Lascia il Milan per 20 milioni: è già ai saluti

Contatti per la cessione di uno degli esuberi rossoneri arrivati a Milano negli ultimi anni: gli aggiornamenti delle ultime ore.

Il Milan sta cercando di piazzare tutti i giocatori che non rientrano nel progetto di Massimiliano Allegri. In questi giorni sono arrivate un po’ di novità positive.

Tommaso Pobega ceduto al Bologna, accordo per la cessione definitiva di Emerson Royal al Flamengo e quella in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo di Lorenzo Colombo al Genoa. Trattativa in corso per la vendita di Ismael Bennacer in Arabia Saudita all’Al Ittihad: potrebbero arrivare 10 milioni di euro nelle casse rossonere.

Calciomercato Milan, altra cessione in programma: le ultime news

Nella lista dei giocatori considerati cedibili c’è anche Noah Okafor, che nella seconda metà della scorsa stagione è stato prestato al Napoli. Un’esperienza completamente anonima, con pochi minuti in campo e nessun lampo positivo. Ha condiviso la festa Scudetto con il resto della squadra di Antonio Conte, però è un trionfo che probabilmente ha sentito poco suo, non avendo praticamente contribuito.

Okafor è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione estiva e anche per la tournée in Asia e Oceania, ma rimane sul mercato. In questi giorni sono emerse indiscrezioni su contatti con il Bologna e una richiesta da parte del Flamengo. Ma il club rossoblu preferirebbe una soluzione in prestito con diritto di riscatto, mentre il Brasile non è destinazione che convince l’attaccante svizzero.

Sulle tracce di Okafor ci sono anche delle società della Bundesliga e della Turchia (Besiktas e Fenerbahce). Il Milan valuta il cartellino circa 20 milioni di euro. Finora non sono arrivate offerte di questo tipo, quindi è possibile che la società rossonera debba aprire anche alla possibilità di cederlo in prestito, magari con un obbligo di riscatto che può scattare a determinate condizioni.

Anche se la scorsa stagione non è stata esaltante, Okafor è certamente un buon giocatore e potrebbe fare comodo a diverse squadre. Ha bisogno di avere fiducia e di giocare con continuità per dimostrare il suo valore. Gli serve il progetto tecnico giusto. Fondamentale anche essere messo nel ruolo corretto. Lo svizzero è più una seconda punta che un esterno. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti più concreti sul futuro del calciatore. Forse la situazione si sbloccherà a inizio agosto.