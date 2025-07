Tifosi di Schumacher in festa, la notizia è ufficiale: non vedevano l’ora

C’è una notizia interessante che riguarda Schumi e che potrebbe incuriosire i suoi fan: ecco di cosa si tratta.

Le condizioni di salute di Michael Schumacher rimangono un segreto. La famiglia ha deciso di non comunicare più nulla da anni e bisogna rispettare tale scelta. Ovviamente, i tifosi vorrebbero sapere qualcosa sul proprio idolo, però mancano aggiornamenti ufficiali da tanto tempo e probabilmente la situazione rimarrà la stessa ancora a lungo.

Purtroppo, il brutto incidente sulla pista da sci di Meribel (Francia) verso fine dicembre 2013 ha cambiato completamente la sua vita e anche quella della sua famiglia. Uno shock anche per la F1, sport dello quale è diventato leggenda con i sette titoli mondiali vinti con Benetton (due) e Ferrari (cinque). Fin da subito si è capita la gravità delle condizioni dell’ex pilota e si è temuto il peggio.

I dottori hanno evitato la sua morte, però non hanno potuto riportarlo alla vita di sempre. I danni cerebrali erano particolarmente seri e oggi non sappiamo come si sia evoluta la situazione.

Michael Schumacher e la Honda Superbike: le ultime news

Schumi è stato un fenomeno delle quattro ruote, però era anche un grande appassionato di motociclismo. Nel febbraio 2009 era stato protagonista di una brutta caduta in un test privato a Cartagena mentre stava provando una Honda CBR 1000RR. Perse conoscenza per qualche minuto, ma per fortuna non ci furono conseguenze gravi. Anche se pare che gli strascichi di quell’infortunio gli impedirono di tornare a correre sulla Ferrari F1 per sostituire l’infortunato Felipe Massa.

Con una Honda CBR 1000RR ha anche corso nel campionato tedesco Superbike, l’IDM. Recentemente la casa d’aste Sotheby’s ha messo all’asta alcuni cimeli di Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton e altre leggende della F1. Nella lista è presente anche la moto che Honda aveva messo a disposizione di Michael per i suoi test. Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 25.000 e i 35.000 euro. Vedremo se un ricco appassionato se la aggiudicherà.

Schumacher nel 2007 aveva provato anche la Ducati GP7 con cui Casey Stoner vinse il titolo MotoGP 2007 e nel 2008 la Ducati Panigale 1098 con la quale Troy Bayliss conquistò il suo terzo e ultimo mondiale Superbike. Il suo primo ritiro dalla F1 era avvenuto a fine campionato 2006, ma dopo ha voluto comunque cercare adrenalina in modo diverso. A dicembre 2009 l’annuncio del suo ritorno in F1 con il progetto Mercedes. Il resto della storia lo conosciamo.