È appena arrivato ma rischia di andare via in prestito, avrà poco spazio con Allegri

Un calciatore rossonero potrebbe partire un po’ a sorpresa, dopo essere stato inizialmente “bloccato”: gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato del Milan sta subendo un’accelerata negli ultimi giorni. Oltre all’ingaggio del terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupiñan, sono finalmente decollate alcune operazioni in uscita.

Dopo la cessione di Tommaso Pobega al Bologna, si è concretizzata anche quella di Emerson Royal al Flamengo. E c’è Lorenzo Colombo atteso in Italia per visite mediche e firma con il Genoa, che lo preleva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Igli Tare vorrebbe liberarsi presto anche di Ismael Bennacer, Yacine Adli e Divock Origi, tutti calciatori che sono completamente fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Milan, cessione a sorpresa? Le ultime news

Nella lista dei giocatori che il Milan considera cedibili figura anche Yunus Musah, però dopo la naufragata trattativa con il Napoli non ce ne sono state altre. Era trapelato l’interesse di alcune squadre della Premier League, senza che arrivasse mai un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza rossonera.

Musah è stato regolarmente convocato da Allegri per l’inizio della preparazione a Milanello e anche per la tournée in Asia e Oceania. Sta cercando di convincere l’allenatore toscano a puntare anche su di lui per la nuova stagione. A questo punto, non bisogna neppure escludere una sua permanenza in rossonero.

E se l’ex Valencia dovesse restare alla corte di Allegri, allora bisognerà vedere se si aprirà la possibilità di vedere Warren Bondo partire, magari in prestito. Arrivato nella scorsa sessione invernale del calciomercato dal Monza, il centrocampista francese ha avuto poco spazio nei primi mesi a Milano. Ora anche lui sta cercando di guadagnare la fiducia di Allegri, però l’eventuale permanenza di Musah potrebbe anche cambiare il suo destino.

Settimane addietro erano arrivate delle richieste dalla Premier League, nello specifico da Brentford e Burnley, ma il Milan le aveva respinte. Anche in Serie A qualche società aveva effettuato dei sondaggi, ad esempio il Torino, e la risposta è stata la stessa. Allegri ha voluto testare l’ex Monza durante il campionato e poi farà le proprie valutazioni assieme alla dirigenza.

Il piano rimane sempre quello di vendere Musah, valutato circa 25 milioni di euro. Ma più passa il tempo e più si fa concreta la possibilità che rimanga, anche se va detto che manca oltre un mese alla fine della finestra estiva del calciomercato e dunque esiste ancora la chance di vederlo partire.