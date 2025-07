Fonseca vuole portarlo a Lione: colpo in casa Milan

L’ex allenatore rossonero ha messo nel mirino un calciatore della squadra oggi guidata da Allegri: trattativa in vista?

Paulo Fonseca è durato sei mesi sulla panchina del Milan, ma ha comunque trovato un’altra panchina durante la scorsa stagione. È stato ingaggiato dal Lione, con il quale ha totalizzato 11 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte nelle 19 partite sotto la sua gestione.

È stato confermato per la nuova stagione, consapevole che a causa delle difficoltà finanziarie del club non potrà avere un calciomercato “faraonico”. Finora gli sono stati presi solamente due rinforzi, il difensore centrale Ruben Kluivert e l’ala sinistra Alfonso Moreira. Sono partiti nomi come Rayan Cherki, Said Benrahma, Nicolas Tagliafico, Alexandre Lacazette e Lucas Perri. La dirigenza deve fare una campagna acquisti low cost, basata sulle occasioni a buon mercato, perché c’è un bilancio da tenere nella migliore condizione possibile.

Dal Milan al Lione: parte la trattativa?

La cessione del titolare Perri al Leeds United per circa 16 milioni di euro fa riflettere il Lione sulla necessità prendere un nuovo portiere, anche se ne ha comunque tre in organico. Ci sono più nomi nella lista della società, però Fonseca ne avrebbe in mente uno a sorpresa.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese vorrebbe Lorenzo Torriani. Ha conosciuto il 20enne italiano durante la sua esperienza al Milan, dandogli spazio durante lo scorso pre-campionato e apprezzandone le qualità. Recentemente il ragazzo è stato protagonista in positivo dell’amichevole giocata contro l’Arsenal e nuovamente sono partiti i complimenti nei suoi confronti.

Torriani al Milan è la terza scelta dietro a Mike Maignan e al nuovo arrivato Pietro Terracciano. Sicuramente non gli dispiacerebbe avere la possibilità di giocare con più continuità, dato che in rossonero è chiuso da due colleghi con più esperienza di lui. Da capire se il Lione effettivamente avvierà una trattativa per provare a portalo in Francia. Il Milan crede in lui per il futuro e al massimo potrebbe valutare un trasferimento con la formula del prestito.

Il Corriere dello Sport ha spiegato che anche il Lecce ci ha fatto un pensierino. Al club pugliese è già stato ceduto un altro giovane rossonero, Francesco Camarda. Un’operazione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto che prevede anche dei bonus di valorizzazione riguardanti presenze e gol. I rapporti tra le società sono molto buoni, vedremo se si svilupperà un altro affare di mercato. Il 20enne portiere intanto è concentrato sul fare del proprio meglio con la maglia del Milan.