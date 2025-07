Allegri pronto a dargli un’altra chance, il Milan blocca la sua cessione

Il giocatore può rimanere a vestire la maglia del Milan. Un’idea che fa felici molti tifosi: il punto della situazione

L’amichevole contro il Liverpool ha ridato fiducia a tanti tifosi del Milan. Battere la squadra campione d’Inghilterra, segnando ben quattro reti, lascia ben sperare in vista della nuova stagione. La squadra è apparsa unita e ha messo in mostra diverse sue individualità.

Rafa Leao, chiaramente, è l’uomo – ancora una volta – della svolta. I successi del Milan passeranno dai suoi piedi, ma vedere Ruben Loftus-Cheek far bene così come Alexis Saelemaekers fa sorridere in tanti. Contro i Reds, inoltre, anche Noahh Okafor è stato protagonista. Tante belle giocate e due gol, che non sono passati inosservati. Soprattutto la prima rete è stata di pregevole fattura.

Okafor show, cambia il suo futuro?

E, comunque, a me Okafor non è sembrato affatto sovrappeso.

Deve ancora dimostrare tutto, ma sa giocare ala e (seconda) punta.

Se recuperato, un buon rincalzo. https://t.co/n4m86akRay — Giuseppe La Scala (@g_lascala) July 27, 2025

Okafor es el Ronaldo Nazario suizo. No tengo pruebas pero tampoco dudas. 🫣🔥 pic.twitter.com/RT58OoHchG — World AC Milan (@WorldACMilan) July 26, 2025

Okafor ha fatto un gol di una difficoltà pazzesca, con quella palla che gli rimbalza veloce davanti, calciarla così è difficilissimo.

Amico mio ti scongiuro allenati bene, credici che se vuoi sei veramente forte porco giuda possibile che non lo capisci? — Strahinja🔴⚫ (@uc2c7cdc) July 27, 2025

vi posso dire che Okafor a me è sempre piaciuto e non è una sega come molti credono o mi prendo una marea di insulti? se sta in forma ha dimostrato di essere un giocatore più che valido, poi è ovvio che Leao debba essere il titolare inamovibile — OlivieroFan 🐎🔴⚫ (@OliGiroud9fan) July 26, 2025

Per come sta giocando allegri avrebbe più senso vendere Gimenez, non prendere Doue, tenere okafor e andare all in su vlahovic e Leoni, dopo Jashari… — Milanista Sinneriano (@alwayson25) July 27, 2025

Teniamolo ad Okafor. Quello da vendere è Chukwueze — AngelRedblack- MX #MilanSpace ❤🔴⚫ (@Angelredblack1) July 26, 2025

Dopo questo gol bisogna vendere Okafor a 30 milioni. Vediamo se riuscite. — ❤️🖤Fatina🧚‍♀️Mutante_ 💚🤍❤️ (@MutantFairy_) July 26, 2025

Okafor non puó valere meno di Lucca — Louis Girardi (@LouGirardiReal) July 27, 2025

I tifosi esaltano Noah Okafor. Così qualcuno spera di vederlo ancora in rossonero, qualcun altro invece si augura che venga ceduto a cifre più alte rispetto a quelle attuale. E’ chiaro che lo svizzero può tornare utile al Milan solo se sta davvero bene, fisicamente e mentalmente. Allegri può recuperarlo e anche per questo pensare di farlo partire solamente in prestito con diritto di riscatto per 12-13 milioni lascia perplessi tutti.