La conferma lascia di sasso i tifosi del Milan: Kessié torna in Serie A

L’ex centrocampista rossonero potrebbe fare rientro in Italia: ecco la squadra che lo vuole.

Franck Kessie è uno dei tanti calciatori che in questi anni hanno deciso di lasciare il calcio europeo per la Saudi Pro League. La ricca offerta dell’Al Ahli lo ha convinto a lasciare il Barcellona per trasferirsi in Arabia Saudita.

Il suo contratto da circa 14 milioni di euro netti annui scade a giugno 2026 e in queste settimane si sta parlando di un suo possibile trasferimento. Nello specifico, di un ritorno in Serie A, dove ha già vestito le maglie di Atalanta e Milan. Quella rossonera l’ha lasciata nel 2022 dopo la vittoria dello Scudetto e lo ha fatto a parametro zero, avendo deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Una scelta che gli attirò l’ira dei tifosi milanisti.

Ex Milan, Kessie ancora in Italia: chi lo vuole

Erano trapelati rumors inerenti l’interesse della Juventus, però non sembra essersi sviluppato nulla di concreto. È un’altra la squadra italiana che vorrebbe fare sul serio per riportarlo in Serie A.

Si tratta della Fiorentina, che è allenata da un grande estimatore di Kessie, ovvero Stefano Pioli. I due hanno lavorato assieme al Milan e non gli dispiacerebbe ritrovarsi di nuovo nella stessa squadra. Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha confermato che il club toscano ha avviato i contatti per l’eventuale arrivo del centrocampista ivoriano.

L’Al Ahli è disposto a trattare la cessione, se arriverà un’offerta giudicata congrua. La Fiorentina ha chiamato due settimane fa per il primo sondaggio, però adesso vorrebbe provare ad approfondire la questione. Certamente non è un’operazione facile. Kessie dovrà rinunciare a un bel po’ di milioni per favorire un eventuale ritorno in Italia. Difficilmente il club viola andrà oltre i 3 milioni di euro netti annui.

Oltre all’ex Milan, la Fiorentina sta valutando anche altri noi per il centrocampo. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, nella lista sono presenti anche Simon Sohm, Adrian Bernabé e Giovanni Fabbian. Pioli ha indicato un po’ di nomi alla società e spera di essere accontentato quanto prima. Il suo sogno è provare a riportare i viola in Champions League o almeno in Europa League.