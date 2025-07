Jashari, arriva la risposta del Club Brugge: è come previsto

Ieri le dichiarazioni di Igli Tare che è uscito allo scoperto sul centrocampista svizzero parlando a La Gazzetta dello Sport

O dentro o fuori. Per Ardon Jashari siamo ormai alle battute finali di una trattativa davvero infinita. Igli Tare ha deciso di giocare a carte scoperto, annuncia al sito ufficiale de La Gazzetta dello Sport di aver presentato la sua ultima offerta al Club Brugge.

“Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”, affermava il Direttore tecnico albanese del Milan in tarda mattinata.

Jashari – Da Milan filtra rialzo offerta da 32,5 a 33,5m+4,5 di bonus facili; dall’entourage da 33+5. Parliamo in entrambi i casi di un totale di 38m. Si attende risposta Brugge: richiesta è sempre stata di 35/40m per realizzare cessione record@calciomercatoit 🤝@MartinSa1988 pic.twitter.com/SgWCrnFSiS — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 27, 2025

La nuova proposta messa sul tavolo è dunque leggermente migliorata, rispetto ai 32,5 milioni più bonus, della precedente. Chi sta vivendo la trattativa assicura che i bonus che permettono di arrivare ai 35 milioni di base fissa richiesti dal Club Brugge siano facilmente raggiungibili.

Affare Jashari, Club Brugge spazientito: la situazione

Ma è un dato di fatto che il Milan non ha soddisfatto le esigenze del club belga. Il popolo rossonero, dunque, è in attesa di una risposta ufficiale, che non è ancora arrivata. Le sensazioni che arrivano dal Belgio non sono per nulla positive: la presa di posizione di Igli Tare che si è esposto pubblicamente non è piaciuta al Club Brugge, indispettito anche dall’atteggiamento dello stesso giocatore.

E’ evidente che siamo difronte ad un punto di non ritorno. Il Milan uscendo allo scoperto ha voluto comunicare pubblicamente che non migliorerà ulteriormente la propria proposta. Jashari, che ha saltato le partite ufficiali del Club Brugge, ha in mente solo il Milan e lo ha dimostrato, rifiutando altre proposte dall’Inghilterra.

Il club belga deciderà di tener alto il muro, rischiando di avere in rosa un giocatore scontento e mentalmente altrove per un solo milione e mezzo? Difficile da dire, a breve sapremo se il Club Brugge, spazientito da quanto accaduto nelle ultime ore, deciderà di rispondere e se lo farà rispedendo al mittente la nuova proposta del Milan.