La frittata è fatta, affare saltato per il Milan e tutto da rifare

Una cessione si allontana sempre di più, forse in casa rossonera si pentono di un’offerta rifiutata?

Ci sono ancora diverse operazioni in uscita che il Milan deve effettuare prima della fine della sessione estiva del calciomercato. Dopo aver ufficializzato quelle di Emerson Royal al Flamengo e di Lorenzo Colombo al Genoa, Igli Tare vuole concluderne altre al più presto.

Ad esempio, ci sono da piazzare Yacine Adli, Ismael Bennacer, Divock Origi e Marko Lazetic. Quattro che non sono stati convocati da Massimiliano Allegri per la preparazione a Milanello e la tournée all’estero. Ma anche tra coloro che fanno parte del gruppo non manca chi potrebbe comunque partire. I nomi si conoscono: Filippo Terracciano, Yunus Musah, Samuel Chukwueze e Noah Okafor. Tanta carne sulla brace.

Calciomercato Milan, cessione bloccata: commesso un errore?

Per quanto riguarda Musah, ultimamente non si registrano novità. Anche se si era parlato di società della Premier League interessate a lui, non è arrivata ancora l’offerta giusta.

A giugno c’era stata una trattativa con il Napoli e l’accordo sembrava vicino, però poi l’affare è saltato. Il club azzurro è arrivato a offrire circa 25 milioni di euro, ma sugli importi di parte fissa e bonus le parti non hanno raggiunto l’intesa. Era una cessione sulla quale il Milan contava parecchio e non è andata in porto. I successivi contatti con società inglesi non hanno avuto sviluppi utili.

Igli Tare stesso aveva dichiarato che c’era l’obiettivo di vendere Musah, però ad oggi il centrocampista fa ancora parte della squadra di Massimiliano Allegri. Forse il Milan rischia di pentirsi di non aver accettato l’offerta del Napoli, che non sembra intenzionato a rifarsi avanti, nonostante il gradimento di Antonio Conte.