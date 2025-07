Milan, non si ferma più: tutti pazzi per il bomber (Video)

Euforia alle stelle per il popolo rossonero che esulta ancora: ecco cosa sta succedendo. Il punto della situazione

Al momento l’unico centravanti in rosa al Milan è Santi Gimenez. Attorno al bomber messicano, però, ci sono diversi dubbi. I rossoneri, così, dopo aver ceduto Tammy Abraham e Luka Jovic, sta cercando un calciatore da affiancare all’ex Feyenoord.

In questi giorni sono stati diversi gli attaccanti accostati al Diavolo: da Boniface a Embolo, passando per Retegui, Osimhen e Hojlund. A resistere e a risultare il più credibile è Dusan Vlahovic, che può lasciare la Juventus per una cifra non superiore ai quindici milioni di euro. C’è chiaramente da superare l’ostacolo stipendio, con il calciatore che dovrà accontentarsi di una cifra sui sei milioni di euro. Un taglio netto di ben la metà, che non dà dunque certezze sul buon esito della trattativa.

Vedere il Milan che investe ancora più di 35 milioni di euro, dopo l’acquisto di Gimenez a gennaio, però, non convince gli esperti di mercato. Ecco perché Dusan Vlahovic continua ad essere l’idea più concreta. In attesa, dunque, del nuovo centravanti, il Milan e i suoi tifosi esultano per l’estate che sta vivendo colui che rappresenta il bomber del futuro.

Milan, Camarda show: il bomber non si ferma più

🥅⚽️La tripletta in amichevole di Francesco Camarda pic.twitter.com/AuBn6U6xW6 — Gabriele Di Donfrancesco (@gabrieled__) July 24, 2025

Questa è la tripletta con la quale ha esordito in maglia Lecce, Francesco Camarda. L’attaccante ha dimostrato di essere davvero nato per il gol e l’avventura salentina è così cominciata nel miglior modo possibile. Ieri è arrivato il quarto centro, stavolta contro un avversario più quotato, lo Spezia.

Francesco Camarda with his 4th goal in pre-season so far after joining Lecce! Preparation for an important year where all Italian fans hope he can make the next jump in senior football. First it’s about cementing his role with Lecce pic.twitter.com/eD3u8L3ZVa — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) July 27, 2025

Un gol facile (almeno apparentemente) che è bastato per mandare in tilt il popolo rossoneri dei social. Tutti pazzi per Francesco Camarda: non c’è sostenitore del Milan, d’altronde, che non fa il tifo per lui; tutti sperano che il giocatore riesca ad esplodere.

La scelta di mandarlo a farsi le ossa al Lecce, dopo un anno difficile, è certamente la più giusta: gli incentivi per presenze e gol, poi, spingeranno il club salentino a dar fiducia al calciatore. L’operazione Camarda al Lecce, dunque, appare davvero perfetta. Ora tutto il mondo Milan si augura che Camarda non si fermi più, per il bene del Lecce, del Milan e del calcio italiano.