Ritorno clamoroso al Milan: i tifosi restano senza parole

Grafito ritorno in casa rossonera: dopo 30 anni, il Milan lo ritrova e i tifosi restano senza parole. Cosa è successo

La nuova stagione del Milan è iniziata piuttosto bene con il Pre Season Tour. I rossoneri hanno giocato la prima partita a Singapore contro l’Arsenal e purtroppo hanno perso per uno a zero: già nella gara contro i Gunners avevamo visto in che direzione sta andando il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, e non era nemmeno così difficile da immaginare. La priorità è fase difensiva ad oltranza, con tutti gli uomini dietro la linea della palla e con il solo Leao libero, pronto a raccogliere palloni giocabili per le ripartenze.

Il piano tattico non ha funzionato con l’Arsenal ma col Liverpool sì: vittoria per quattro a due con una gara giocata allo stesso modo (anche se con sistemi diversi). Sarà interessante capire cosa farà il Milan quando, nell’80% dei casi soprattutto in Serie A, sarà costretto a fare la partita e non a subirla. Intanto Allegri aspetta acquisti: Estupinan è arrivato e ha già debuttato col Liverpool, siamo vicini ad Ardon Jashari e la cessione di Emerson Royal in Brasile avvicina il nuovo terzino destro (che può essere Guela Doué).

Milan, ritorno dopo 30 anni: la novità

Contro il Liverpool ieri ad Hong Kong, seconda tappa del Pre Season Tour (a differenza degli altri anni non negli States), abbiamo visto anche un’altra interessante novità: la nuova maglia, indossata per la prima volta proprio contro i Reds per questa importante amichevole. Una maglia che, come sempre, ha diviso i tifosi, fra chi ha apprezzato molto e chi non l’ha fatto. Ma si tratta in ogni caso di una maglia molto particolare che rievoca il passato.

La terza maglia del Milan è gialla come quella che ha indossato Roberto Baggio col numero 10, Dejan Savicevic con la numero 10, e così via: Baresi, Maldini e gli altri grandi campioni rossoneri. Era il 1995 e quella è stata una maglia che ha segnato la storia, come quella tutta azzurra come quarta maglia. Anche in quel caso, ci furono grandi polemiche, ma alla fine quella divisa è rimasta impressa nella mente di tutti ed è ricordata anche grazie allo Scudetto vinto. 30 anni dopo, il colore giallo è lo stesso e ha le rifiniture verdi. Il logo puma è rosso e il logo, a differenza della seconda maglia bianca, è il classico del Milan.