Sbarca in città e firma: Tare e il Milan non si fermano più

Il calciatore è arrivato, ora le visite mediche e poi la firma sul contratto: il punto della situazione in casa rossonera

Nelle scorse ore l’arrivo in città, ora le consuete visite mediche prima di mettere nero su bianco. Servirà chiaramente l’idoneità sportiva così da legarsi al suo nuovo club. Igli Tare non si ferma più e chiude l’ennesima operazione di questa calda estate.

Il Milan e i suoi tifosi sono in attesa di novità dal Belgio per Ardon Jashari, ma il mercato va avanti. A breve arriverà una nuova ufficialità dopo quella legata ad Emerson Royal, che è sbarcato in Brasile. Si è legato al Flamengo, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028. Si è trasferito a titolo definitivo, permettendo a Igli Tare di incassare una cifra sui nove milioni di euro.

Saranno otto i milioni, invece, che il Diavolo riceverà quando scatterà l’obbligo da parte del Bologna di riscattare Tommaso Pobega. Ci hanno assicurato che le condizioni sono veramente facili: non è certo un caso se il centrocampista ha deciso di salutare il Milan con un post sui social. Un saluto che non era proprio un arrivederci.

Calciomercato Milan, addio Colombo: altri soldi per Tare

Ora toccherà ad un altro italiano dire addio al Milan. Stiamo parlando di Lorenzo Colombo, che ieri sera è arrivato a Genova, dopo aver lasciato il ritiro rossonero. Svolgerà i controlli medici prima di firmare con il Genoa, che lo ha prelevato dal club rossonero in prestito con diritto di riscatto.

Anche in questo caso scatterà un obbligo a dieci milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni: una è la salvezza del Grifone, altre sono legate a gol e presenze del giocatore. Non ci resterà che attendere per capire come è strutturato nel dettaglio il contratto di Colombo.

Ma il mercato in uscita del Milan non è certo finito: sulla lista dei partenti ci sono diversi giocatori, da Yacine Adli a Ismael Bennacer, passando ovviamente per Yunus Musah. L’americano non rientra nei piani di Massimiliano Allegri, ma contrariamente agli altri due si sta allenando con la squadra, al pari di Noah Okafor e Samu Chukwueze per i quali si aspettano offerte concrete dall’Inghilterra o da altri campionato. Per lo svizzero ci sono state delle chiacchierate col Bologna, ma il Diavolo non appare disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto.