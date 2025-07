Tutto grazie a Leao, i tifosi del Milan ora sognano il grande colpo

Il video pubblicato su Instagram sta facendo impazzire i tifosi: lo vorrebbero al Milan, ma è un acquisto impossibile

Rafael Leao è stato il grande protagonista finora di questo inizio di stagione del Milan. Rimasto fra i pochissimi reduci del recente Scudetto (insieme a Maignan, Gabbia e Tomori), il portoghese punta a diventare ancor più importante per la squadra con un ruolo tutto nuovo. Dalle amichevoli contro Arsenal e Liverpool abbiamo visto chiaramente come Massimiliano Allegri abbia tutta l’intenzione di mettere Leao al centro del suo progetto da attaccante. Capiremo soltanto più avanti se questa è solo una soluzione provvisoria in vista del rientro di Gimenez e dell’acquisto di un altro centravanti (che può essere Vlahovic) o se invece l’allenatore ha davvero intenzione di utilizzarlo per tutta la stagione lì o con qualche piccola variazione.

Lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane anche in base a quali saranno le mosse di mercato di Tare e su qual è il ruolo di Gimenez. Intanto, l’ultimo video pubblicato dal Milan su Leo ha fatto impazzire i tifosi: lo abbiamo visto in campo con un giocatore che era destinato a vestire la maglia rossonera ma che purtroppo per errori della proprietà l’affare non si è mai potuto realizzare.

Leao con Szoboszlai, i tifosi sognano

Il Liverpool aveva inizialmente trovato il gol del pareggio con Dominik Szboszlai, giocatore che Zvonimir Boban aveva acquistato per il Milan durante il suo breve periodo da dirigente rossonero. Come rivelato in una recente intervista, il croato ha detto che l’affare era praticamente fatto, ma a causa di Elliott non è riuscito a portarlo fino in fondo. Szoboszlai all’epoca era un giocatore del Salisburgo e si è poi trasferito al Liverpool, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

Ieri, prima della partita, ha conversato a lungo con Noah Okafor, ex compagno di squadra al Salisburgo. Poi arriva Leao e i fra i tre nasce una gran bella sintonia. I commenti sotto al video sono tutti ovviamente per Boban e per quella trattativa che abbiamo visto sfumare per pochissimi milioni. Oggi è praticamente impossibile acquistarlo: Szoboszlai ha raggiunto valutazioni economiche altissime, oltre ad essere un perno della squadra di Arne Slot che l’anno scorso ha vinto la Premier League ed è stata per diversi mesi una delle migliori d’Europa per qualità del gioco e rendimento. Un vero e proprio rimpianto, come lo è Dani Olmo, l’altro grande acquisto mancato sempre per errori di Elliott.