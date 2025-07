Ansia Santiago Gimenez, i tifosi del Milan ora sono preoccupati

Quale sarà il rendimento dell’attaccante messicano sotto la guida di Allegri? I milanisti si interrogano su questo tema.

Il Milan è impegnato nella tournée estera e purtroppo non può contare su Santiago Gimenez, in vacanza dopo gli impegni con la nazionale del Messico. Oltre a lui, anche Luka Modric si aggregherà al gruppo a inizio agosto. L’ex Real Madrid ha disputato il Mondiale per Club, quindi a sua volta ha bisogno di riposare prima di tornare a preparare una nuova stagione.

Ma se il 40enne croato è un campione affermato, invece l’ex Feyenoord è un attaccante che deve dimostrare ancora tanto. Con la squadra di Rotterdam ha segnato tanti gol, però giocare in Italia e indossare una maglia pesante come quella rossonera è un’altra storia.

Era partito bene dopo il suo arrivo a Milano: 3 gol e 1 assist nelle prime 5 presenze. Poi ha faticato, anche perché si è ritrovato in una squadra con tante difficoltà e che non lo ha messo sempre nella migliore condizione possibile. Tutt’altro. Quella attuale sarà una stagione verità per capire meglio il suo valore.

Milan, Gimenez goleador con Allegri?

Anche se ci sono stati rumors su una eventuale cessione, Gimenez rimarrà al Milan. Dopo aver fatto un investimento di circa 35 milioni di euro, bonus compresi, c’è la volontà di continuare a credere nel giocatore. Il messicano ha voluto fortemente indossare la maglia rossonera ed è determinato a dare il 100% per dimostrare di meritare fiducia.

El Bebote ha fatto vedere di essere un attaccante d’are di rigore, uno che ha bisogno di essere ben assistito dai compagni per finalizzare. Ha più difficoltà, invece, fuori dall’area: deve sicuramente migliorare quando si tratta di gestire il pallone e fare sponde ai compagni. I tifosi del Milan si chiedono se sarà il centravanti giusto per Allegri. C’è chi teme che possa andare incontro a qualche problema e non riuscire a rendere per quello che è il suo reale valore di prima punta d’area.

In attesa di vedere Santi agli ordini del nuovo allenatore, la società sta anche lavorando sul mercato per comprare un altro attaccante. Partiti Luka Jovic e Tammy Abraham, oltre a Francesco Camarda e a Lorenzo Colombo, ad Allegri non è rimasto nessun centravanti puro. Spesso si parla dell’ipotesi Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e gradito all’allenatore toscano, avendolo già allenato a Torino. L’affare non è ancora decollato, probabilmente bisognerà attendere almeno la prima settimana di agosto per degli sviluppi.