Il Milan è lontano, l’agente lo porta al Napoli: “Vestirà l’azzurro, a Conte piace da morire”

Il giocatore è pronto a vestire la maglia azzurra. Il Diavolo appare sempre più un’ipotesi da scartare: il punto della situazione

Il Napoli è tra le squadre che più si sta muovendo in questo calciomercato. Sono diversi i colpi portati a segno dal club azzurro. La squadra a disposizione di Antonio Conte si sta così rafforzando in ogni reparto. L’ultimo obiettivo, però, è ormai sfumato.

Dan Ndoye, l’esterno d’attacco che i campioni d’Italia volevano assolutamente, tanto da mettere sul piatto un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, alla fine si trasferirà in Inghilterra. A far saltare il banco è stato il Nottingham Forest. Ora per il Napoli riparte la caccia all’esterno sinistro. Serve un’altra ala per completare l’attacco di Conte, dopo l’arrivo di Non Lang.

In queste ore stanno emergendo tanti profili: da Grealish, in uscita dal Manchester City, a Sterling, che il Chelsea ha ormai scaricato. Poi c’è un altro profilo, quello di Federico Chiesa, offerto anche al Milan di Massimiliano Allegri e all’Atalanta di Ivan Juric, oltre che al Napoli.

Napoli, colpo Chiesa: “Si può paragonare a Kvara”

L’agente di #Zerbin (Furio Valcareggi) a Kiss Kiss: “Ha scelto la #Cremonese perché #Nicola lo voleva a tutti i costi. Al posto di Ndoye arriverà #Chiesa. Il Napoli fa finta che non gli interessa per poi sferrare l’assalto. A Conte piace da morire, Fede si può paragonare a Kvara” pic.twitter.com/VYb98FqVWh — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2025

Furio Valcareggi a Radio Kiss Kiss, agente di Zerbin, si è così espresso in merito a Chiesa: “Al posto di Ndoye arriverà Chiesa. Il Napoli fa finta che non gli interessa per poi sferrare l’assalto. A Conte piace da morire, Fede si può paragonare a Kvara”.

Parole chiare da parte del procuratore che non sembrano lasciare troppi dubbi. Ricordiamo che Federico Chiesa è stato accostato anche al Milan. L’italiano non è certo un’idea che può decollare senza la cessione di Samu Chukwueze e Noah Okafor.

Più facile, invece, vederlo di nerazzurro vestito se l’Atalanta dovesse cedere Ademola Lookman. In queste ore l’Inter e il club bergamasco sono in trattativa per il trasferimento del nigeriano a Milano. Al momento, però, c’è distanza, con Beppe Marotta che non ha ancora soddisfatto le richieste della famiglia Percassi, ma in casa Inter si respira un cauto ottimismo.