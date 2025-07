Jashari-Milan, annuncio a sorpresa: spazzato via ogni dubbio

Arrivano le parole a sorpresa in merito alla trattativa per Ardon Jashari, l’annuncio spazza via ogni dubbio. I dettagli

La questione Ardon Jashari è diventata ancor più tragicomica della trattativa per Charles de Ketelaere di qualche anno fa. I dirigenti al Milan cambiano, ma il modus operandi resta lo stesso: e questa è solo l’ennesima prova che il problema è ben più profondo e radicato. Siamo ad oltre 50 giorni di trattative: onestamente, una cosa mai vista prima. L’offerta dei rossoneri è leggermente migliorata negli ultimi giorni, ma le cifre sono più o meno le stesse. E sono cifre importanti e assolutamente in linea col valore del ragazzo, che ha grande potenziale futuro: un investimento dal sicuro rientro, ed è qui che si spiega l’insistenza dei rossoneri.

Siamo però a fine luglio e mentre la società è concentrata su questa situazione, Allegri in Australia non ha un terzino destro e gioca in attacco con un giocatore fuori dal progetto, cioè Noah Okafor (e qualche giorno fa c’era Colombo, ceduto ufficialmente al Genoa). Intanto, a proposito della questione Jashari, è arrivato in questi minuti anche il commento di Paolo Scaroni, il presidente rossonero.

Jashari-Milan, le parole di Scaroni

Il dirigente rossonero è in Lega per l’Assemblea e, poco prima dell’ingresso, ha avuto un brevissimo incontro con i giornalisti presenti. Alla domanda sulla questione Jashari, Scaroni si è lasciato andare ad una frase molto chiara in merito a quella che è la posizione del Milan in questa situazione: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi“.

Il Club Brugge, stando a quanto riportato da alcuni media belgi importanti, si è detto irritato per le dichiarazioni recenti di Tare rilasciate alla Gazzetta dello Sport: “Abbiamo fatto una nuova importante offerta e non andremo oltre“. Parole che non sono piaciute quindi al Bruges, che ha fatto filtrare tensione e rabbia perché si è sentito sotto pressione. Le parole di Scaroni di oggi potrebbero alimentare questo sentimento della squadra belga, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa e si tiene molto forte sulle sue posizioni. C’è da dire che non sta aiutando nemmeno l’atteggiamento e il comportamento di Jashari, molto poco professionale in questo periodo di trattative. Vedremo come andrà a a finire questa vicenda, ma resterà per sempre nella storia come una delle trattative più surreali di sempre.