Jorge Mendes porta il super colpo, Allegri può esultare

Il potente agente portoghese potrebbe dare una mano al Milan nell’ingaggio di un calciatore importante: le ultime news.

A Massimiliano Allegri serve un nuovo attaccante, ormai è cosa nota. Anche se è stato confermato Santiago Gimenez, ora in vacanza dopo gli impegni con il Messico, il reparto va completato con un altro centravanti.

Da settimane si parla dell’interesse del Milan per Dusan Vlahovic, che la Juventus è pronta a vendere. Il serbo ha un contratto che scade a giugno 2026 e non vi è alcuna possibilità di rinnovo. La società bianconera spera di liberarsene, anche perché nell’ultima stagione arriverebbe a guadagnare la bellezza di 12 milioni di euro netti complessivi.

Proprio lo stipendio è un ostacolo alla cessione, dato che nessun club europeo è disposto a offrigliene uno simile a quello che percepisce a Torino. E per accettare un contratto meno remunerativo vorrebbe una “buonuscita” dalla Juve, che per il cartellino conta di incassare almeno 20-22 milioni di euro.

Milan, non solo Vlahovic: attenzione a Mendes

Vlahovic è certamente un profilo gradito ad Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus, però il Milan ha anche delle alternative. Nessuna è a buon mercato, dato che gli attaccanti validi costano.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, nella lista di Igli Tare sarebbe presente anche Gonçalo Ramos. Il 24enne portoghese non è un intoccabile al Paris Saint Germain, che lo ha comprato per 65 milioni di euro dal Benfica nel mercato estivo 2024 dopo la prima stagione in prestito.

Nel biennio a Parigi l’attaccante ha totalizzato 86 presenze, 33 gol e 8 assist. Nella scorsa stagione Luis Enrique lo ha fatto partire titolare solo 13 volte tra Ligue 1 e Champions League. Il PSG non intende svenderlo, però il Milan non può fare un grande investimento in questo momento e spera che si possa aprire la strada del prestito. Magari ad agosto, se non saranno arrivate offerte particolari per la cessione di Ramos a titolo definitivo.

Operazione molto difficile per i rossoneri, che potrebbero trovare un “alleato” in Jorge Mendes. Il potente agente portoghese cura gli interessi dell’attaccante ed è in buoni rapporti con il Milan. È stato protagonista anche della recente trattativa per l’arrivo del terzino Pervis Estupiñan dal Brighton. Vedremo se la sua “influenza” ammorbidirà il PSG, favorendo un eventuale trasferimento a condizioni gradite al club italiano.