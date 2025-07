Lo sfottò social colpisce Ibrahimovic: Materazzi ne combina un’altra

Un episodio particolare ha coinvolto Ibra e altri due ex calciatori dell’Inter: ecco cosa è successo.

Zlatan Ibrahimovic ha giocato nell’Inter tra il 2006 e il 2009 risultando un calciatore decisivo per le vittorie della squadra in ambito nazionale. Con lui sono arrivati tre Scudetti e due Supercoppe Italiane, poi c’è stata la cessione al Barcellona in quello che fu un mega affare per i nerazzurri.

Il Barça versò 46 milioni di euro e ci aggiunse anche il cartellino di Samuel Eto’o, valutato 20 milioni di euro e allora ai ferri corti con Pep Guardiola. L’Inter era allenata da José Mourinho e nella stagione 2009/2010 fece la tripletta Scudetto-Coppa Italia-Champions League. In semifinale di Champions eliminò proprio il Barcellona, con Ibra che non riuscì a segnare alcun gol né in quel doppio confronto né in quello avvenuto nella fase a gironi.

Inter, Materazzi deride Ibrahimovic

Anche se Ibrahimovic è stato comunque un calciatore importante nelle tre stagioni trascorse in maglia nerazzurra, i tifosi benedicono quell’operazione fatta con il Barcellona. Eto’o si rivelò un calciatore perfetto per Mourinho ed ebbe un impatto importante a Milano.

Era il 27 luglio 2009 quando venne ufficializzato lo “scambio” e pochi giorni fa Eto’o lo ha ricordato sul suo profilo ufficiale Instagram scrivendo “L’affare più bello della storia del calcio“. L’ex attaccante ha taggato l’Inter, il Barcellona e anche lo stesso Ibrahimovic.

Tra i tanti commenti non poteva mancare quello di Marco Materazzi, che faceva parte di quella Inter e che non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Zlatan. Anzi, spesso lo ha punzecchiato proprio per quel trasferimento al Barcellona, visto che lo svedese ci era andato per vincere la Champions League e invece si è ritrovato i nerazzurri ad alzarla.

Materazzi ha commentato il post di Eto’o utilizzando tre emoji di tre coppe e altri tre con la faccina che ride. Ovviamente, il richiamo è ai tre trofei vinti dall’Inter in quella stagione. Non è la prima volta che l’ex difensore sfotte Ibrahimovic su questo tema, anche se guardando la carriera dello svedese non si può dire che non si sia tolto delle soddisfazioni: ha vinto tantissimi trofei.

A Zlatan manca certamente la Champions League e va detto che non è una competizione nella quale ha lasciato il segno. In particolare, nella fase a eliminazione diretta ha avuto delle difficoltà ad essere decisivo. Comunque, vanta un bottino di 49 gol totali nel torneo, tredicesimo nella classifica assoluta con Alfredo Di Stefano ed Erling Haaland.