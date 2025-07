Massara lo ha voluto al Milan, ora lo porta alla Roma: colpo a sorpresa

Altro giocatore che dopo aver indossata la maglia del Diavolo è pronto a vestire quella giallorossa del club capitolino

Dal Milan alla Roma, ancora una volta. C’è lo zampino di Frederic Massara dietro al nuovo possibile colpo del club giallorosso. Il Direttore sportivo italiano ha avviato dei contatti con l’entourage del calciatore per farlo sbarcare nella Capitale.

Era stato proprio lui a portarlo al Milan e dopo una stagione positiva in Serie A è pronto ad affidarlo a Gian Piero Gasperini. La Roma, come raccontato da Sky Sport, è sulle tracce di Devis Vasquez. Il portiere colombiano è reduce da una buona annata con l’Empoli.

Soprattutto nel girone di andata, l’estremo difensore sudamericano si è reso protagonista con diversi interventi importanti, che avevano portato diversi tifosi del Milan a rimpiangerlo. La sua stagione non è certo finita bene e senza la permanenza in Serie A, l’Empoli ha deciso di non riscattare il portiere nonostante bastasse versare nelle casse del Diavolo una cifra inferiore al milione di euro.

Vasquez ha così fatto ritorno al centro sportivo di Carnago, iniziando a lavorare con il Milan Futuro di Massimo Oddo, così come Yacine Adli, in attesa di definire il suo futuro. Alla fine le parti hanno deciso di rescindere il contratto: ora per il colombiano si riaprono le porte della Serie A.

Vasquez ancora in Serie A, dal Milan alla Roma

Può restare nel massimo campionato italiano, svolgendo il ruolo di secondo di Svilar. Ma secondo Sky Sport, ci sarebbero altre squadre sulle tracce di Vasquez, che l’inverno scorso, durante il calciomercato, era stato cercato anche dal Palermo, prima che scegliesse Audero.

Vasquez può essere, dunque, il nuovo giocatore a vestire la maglia della Roma, dopo essere stato al Milan. La scorsa estate era toccato ad Alexis Saelemaekers. Nelle ultime ore della sessione estiva, il club rossonero e quello giallorosso decisero di scambiarsi il belga e Tammy Abraham.

Uno scambio che ha portato dei benefici ad entrambe le squadre, ma alla fine il Milan ha deciso di non riscattare l’inglese, soprattutto per via dell’alto stipendio. I giallorossi hanno comunque provato a tenersi il belga, ma senza fortuna. Oggi così Saelemaekers si è ripreso il Milan, con Massimiliano Allegri che ha deciso di puntarci fin dalla prima amichevole. Siamo certi che il jolly belga giocherà davvero parecchio.