Milan-Inter, doppio affare clamoroso: colpo dai rivali

Il Milan e l’Inter potrebbero fare due grandi acquisti in queste settimane: per il giornalista saranno colpi chiave per la stagione

Non ha ancora spiccato il volo il calciomercato del Milan. Come al solito, la società è molto attenta e oculata (e, in sostanza, lentissima) nel chiudere le trattativa. La questione Ardon Jashari è la prova più lampante: i dialoghi con il Club Brugge proseguono da 50 giorni e, nonostante l’ultima importante offerta, siamo ancora in fase di stallo. A quanto pare, i belgi sembrano orientati a rifiutare anche quest’ultima proposta.

Sembra piuttosto evidente che ci sia diventata una questione di principio: sia per il modus operandi del Milan che per l’atteggiamento del giocatore, che in questa situazione ha dimostrato scarsissima professionalità nel rapporto con la squadra con la quale ha un regolare contratto. Da qui nasce l’irritazione e la tensione del Bruges, che non vuole dargliela vinta. In attesa di sviluppi, il Milan deve fare altre operazioni e fra queste c’è la questione attaccante. Ad oggi, il reparto ha il solo Santiago Gimenez, senza più Abraham né Jovic e né Camarda.

Vlahovic al Milan e Lookman all’Inter, i dettagli

Il nome più caldo per l’attacco del Milan è sempre quello di Dusan Vlahovic, in totale rottura con la Juventus. Damien Comolli, direttore generale dei bianconeri, sta cercando una soluzione per un contratto che la società bianconera non può più sostenere. I rossoneri vogliono aspettare il più possibile per abbassare ancora di più la cifra d’acquisto (al momento basterebbero 15-18 milioni); il giocatore verrebbe a Milano volentieri, consapevole che dovrà dimezzarsi l’ingaggio.

Nel frattempo anche l’Inter vuole fare un regalo a Christian Chivu sul mercato e l’obiettivo numero uno è Ademola Lookman dell’Atalanta. Il nigeriano, stando a quanto abbiamo visto al Mondiale per Club, si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco del nuovo allenatore, che sembra puntare molto sulla base lasciata da Simone Inzaghi ma con qualche variazione in fase offensiva (due trequartisti o seconde punte dietro l’attaccante). Lookman sul centro sinistra è perfetto, così come ha fatto all’Atalanta. Inoltre, l’ex Fulham e Leicester spinge per la cessione da tempi non sospetti (un anno fa verso fine agosto fu vicinissimo all’Arsenal). Secondo il giornalista Fabio Ravezzani “Non c’è alcun dubbio sul fatto che Milan e Inter con Vlahovic e Lookman farebbero un grande balzo in avanti nei potenziali rispettivi obiettivi stagionali“.