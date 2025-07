Svolta al Milan, Galliani al posto di Scaroni: “Spiegato il motivo”

Le dichiarazioni del presidente del Milan, alimentano le voci che vorrebbero Adriano Galliani di ritorno in rossonero

🎥 #Milan – La battuta del presidente #Scaroni in Lega su #Jashari: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/u7Jp8K1c54 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 29, 2025

La battuta del presidente Paolo Scaroni, prima di entrare negli uffici della Lega Calcio, intercettate dai cronisti presenti, sono diventate subito viral. Le parole sulla trattativa Jashari: “Non vogliamo offrire troppo, lui vorrebbe venire a tutti i costi”, non sono piaciute ai tifosi del Milan.

Alessandro Jacobone, sul proprio profilo X, ha provato a fare il punto della situazione:

L’eco mediatica generata da @FabrizioRomano, porta il rumore di una foglia caduta da un albero posto a est, ad essere udito da chi si trova ad ovest. Il virgolettato di #Scaroni è pressoché certo sia già giunto a destinazione, speriamo non replichino con un comunicato del postino… https://t.co/x2lAK0UR6h — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) July 29, 2025

“L’eco mediatico generato da Fabrizio Romano, porta il rumore di una foglia caduta da un albero posto a est, ad essere udito da chi si trova ad ovest. Il virgolettato di Scaroni è pressoché certo che sia già giunto a destinazione, speriamo non replichino con un comunicato del postino…”. C’è ovviamente tanta ironia nelle parole del collega, che prova ad evidenziare che nella trattativa legata ad Ardon Jashari hanno parlato proprio tutti.

Scaroni nel mirino dei tifosi, c’è voglia di Galliani

Le parole di Paolo Scaroni, come detto, non sono piaciute ai tifosi, che hanno evidenziato come abbia sbagliato ancora una volta ad intervenire

Scaroni deve andarsene ad ogni costo, per citarlo.

Togliete questo qui in rappresentanza del Milan, basta — Uccellino Milan (@UccellinoMilan) July 29, 2025

Scaroni inadeguato clamorosamente, riesce a compiere disastri immani a livello calcistico. Assurdo. Non è all’altezza del ruolo. È uno che disse che il nuovo stadio serviva anche per gli handicappati https://t.co/DbhYYMZcuF — Salva saltato (@salvariserva) July 29, 2025

ogni volta che parla scaroni la superficie terrestre si sposta di 7 centimetri — cardinale porco 5-0 (@CiauEngioier) July 29, 2025

Le dichiarazioni di #Scaroni, sono uno dei motivi principali per i quali hanno preso forma le voci sul possibile ritorno di #Galliani. pic.twitter.com/jaiizRqq0n — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) July 29, 2025

Chiudiamo ancora con le dichiarazioni di Alessandro Jacobone, che racchiudono un po’ il pensiero di tantissimi tifosi del Milan. Galliani al posto di Scaroni è ciò che vogliono praticamente tutti