Tutto bloccato all’improvviso, il Milan stenta a crederci: salta la cessione

L’affare si è improvvisamente bloccato quando sembrava ormai fatta: la cessione ora è a rischio, il Milan è spiazzato

Il mercato in uscita è troppo importante per il Milan. Senza le cessioni, non si fanno acquisti. Infatti, finora le trattative in entrata si sono sempre sbloccate dopo qualche addio. Il passaggio di Emerson Royal per 9 milioni a titolo definitivo al Flamengo è una possibile svolta per Jashari: non a caso, subito dopo l’ufficialità è stata migliorata l’offerta al Club Bruges per l’acquisto del centrocampista svizzero e non è ancora arrivata una risposta definitiva.

Non ci sono grossi sviluppi, invece, per quanto riguarda il sostituto dello stesso Royal e di Kyle Walker non riscattato: Guela Doué dello Strasburgo e Singo del Monaco piacciono ma serve un importante investimento. Insomma, ancora tutto in alto mare, e i primi impegni ufficiali nel frattempo si avvicinano. La data cerchiata in rosso è il 17 agosto: c’è Milan-Bari, preliminari di Coppa Italia. Prima di allora, Igli Tare spera di aver risolto tutte le situazioni più intricate, compresa quella relativa a Ismael Bennacer, che non è in ritiro con la squadra ed è fuori dal progetto tecnico.

Trattativa bloccata: salta la cessione?

Dopo il prestito al Marsiglia da gennaio a giugno, l’algerino è rientrato a Milano ma non ha mai messo piede a Milanello. Allegri non lo ha nemmeno inserito nella lista dei convocati per il ritiro né, ovviamente, per il Pre Season Tour, che si concluderà giovedì con l’amichevole contro il Perth in Australia. Il Milan ha ricevuto una importante offerta per lui da un club arabo, ma siamo in una fase di stallo.

L’Al Ittihad, la squadra di gente come Karim Benzema e Ngolo Kanté fra gli altri, ha offerto 10 milioni per l’acquisto dell’algerino. Ovviamente Furlani non ci ha penso su due volte ad accettare questo tipo di proposta, molto interessante considerando che il giocatore viene da un lungo periodo di scarso rendimento e di problemi fisici. Bennacer aveva aperto con grande interesse all’opzione araba l’anno scorso ma adesso non sembra del tutto convinto: infatti l’algerino, ad oggi, non ha ancora aperto al trasferimento in Arabia. Dietro a questa decisione ci starebbe il ritorno del Marsiglia di Roberto De Zerbi, che è ancora interessato al suo profilo ma a cifra diverse rispetto al riscatto che era stato fissato a gennaio. Se ci fosse la possibilità concreta di tornare in Francia, Bennacer ci tornerebbe di corsa. Il Marsiglia però deve soddisfare le richieste del Milan, che vuole almeno 10 milioni per lasciarlo partire a titolo definitivo.