Il Milan ha deciso, via a titolo definitivo: i rossoneri manterranno una percentuale sulla rivendita

Avventura da dimenticare, destinata a chiudere davvero a breve. Con il Milan è finita: il punto della situazione

In questi ultimi giorni, con la trattativa legata ad Ardon Jashari, che non ha ancora scritto la parola fine, ma che non vedrà a breve ulteriori rilanci, almeno per il momento, le attenzioni di Igli Tare sono soprattutto rivolte alle uscite.

Dopo Tommaso Pobega, il Milan, così, ha detto addio a Lorenzo Colombo: i due giocatori italiani non erano di certo i giocatori più difficili da piazzare. Il Direttore sportivo albanese deve d’altronde fare i conti con altre situazioni decisamente più complicate.

Ismael Bennacer, ad esempio, non è ancora convinto di approdare in Arabia Saudita: l’offerta da 10 milioni dell’Al’Ittihad è lì sul tavolo della dirigenza rossonera, ma l’algerino spera ancora di far ritorno in Francia, al Marsiglia. L’OM però al momento non va oltre il prestito.

Dal Milan Futuro all’addio: il calciatore saluta i rossoneri

Tra i giocatori in partenza c’è ovviamente anche Yacine Adli, che si sta allenando con il Milan Futuro. Ha detto no al trasferimento in Qatar così come quello in Russia. Vuole restare nel calcio che conta, magari in Serie A. Si attendono così novità dal Torino, che lo ha messo nel mirino, o dal Sassuolo, che ha sondato il terreno.

Chi si allenava col Milan Futuro fino a qualche giorno fa e ha trovato squadra, dopo la rescissione del contratto, è invece Vasquez. Il portiere colombiano, un po’ a sorpresa, ha firmato con la Roma fino al 30 giugno 2027: Frederic Massara ha sfruttato l’occasione riprendendo il calciatore, che aveva portato in Italia.

Un altro elemento con la valigia in mano del Milan Futuro è Marko Lazetic. Il centravanti non è ovviamente nei piani di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha smesso di credere nella sua esplosione ed è pronto a darlo ancora una volta via: come raccontato da Gianluca Di Marzio, ci sono dei contatti in corso tra il Milan e l’Aberdeen.

Gli scozzesi, che avrebbero voluto il giocatore già a gennaio, prima che il serbo accettasse il Bačka Topola, sono pronti a prenderlo a titolo definitivo. Il Diavolo, dunque, è pronto a mollare Marko Lazetic, ma continuerà a sperare nella sua crescita, per ottenere dei soldi dalla sua futura rivendita (le parti hanno concordato una percentuale)