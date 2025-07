L’annuncio fuga i dubbi dei tifosi, c’è la data per il nuovo bomber del Milan

Per l’attacco del Milan la strategia di Tare è molto chiara: c’è la data del possibile assalto al nuovo bomber rossonero

L’attacco del Milan è rimasto orfano di Luka Jovic, di Tammy Abraham e di Francesco Camarda. Ad oggi, se consideriamo solo i giocatori che fanno parte del progetto tecnico rossonero, c’è il solo Santiago Gimenez, che non si è ancora unito al resto della squadra perché in vacanza in seguito agli impegni con la Nazionale messicana. Massimiliano Allegri oggi sta puntando su un Rafael Leao in versione attaccante e su Noah Okafor come subentrato, ma lo svizzero verrà ceduto (si spera a titolo definitivo).

Lorenzo Colombo è già ufficiale al Genoa da qualche giorno. Sappiamo tutti che uno degli obiettivi di Tare e di Allegri è Dusan Vlahovic, in uscita della Juventus: una classica opportunità di mercato che i rossoneri vogliono provare a cogliere verso fine agosto. Ed è proprio la seconda parte dell’ultimo mese estivo che sarà probabilmente lo scenario per l’acquisto del Milan in attacco perché è in quella fase che ci sono le migliori occasioni, e Vlahovic è solo una di queste.

Milan, ecco il nuovo bomber: è uno di questi

Intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Marco Guidi della Gazzetta dello Sport ha parlato proprio di questa situazione. “Sull’attaccante il Milan ragiona così già dall’inizio del mercato: vediamo ad agosto cosa c’è“, le parole del cronista. E cosa potrà esserci ad agosto? Vlahovic sicuramente, a meno che non arrivi una squadra prima. Ad oggi però non c’è nessuno che si è fatto avanti: inevitabile, con un contratto come quello che ha coi bianconeri.

Contratto che è un problema anche per il Milan, che però punta sulla volontà del giocatore di trasferirsi a Milano e quindi su un’offerta da 5-6 milioni a stagione. Ma il serbo ex Fiorentina non è l’unico di quei giocatori che si può liberare e che può diventare un’opportunità di mercato. A questi si aggiungono altri profili di big europee come: Goncalo Ramos del Psg, Nico Jackson del Chelsea e Darwin Nunez del Liverpool. Secondo Guidi, il Milan potrebbe pescare da uno di questi. A quel punto però bisognerà capire quale sarà il ruolo di Gimenez, pagato profumatamente a gennaio oltre 30 milioni: se dovesse arrivare uno dei nomi citati, sarà fondamentale stabilire subito le gerarchie e mettere le cose in chiaro fin dal primo momento considerando che c’è soltanto una competizione.