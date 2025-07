L’Arabia Saudita fa ricco il Milan: doppia cessione a sorpresa dopo Theo Hernandez

Igli Tare è pronto a vendere. La Saudi Pro League guarda anche ad un altro calciatore: è una novità. Non solo Bennacer

Ismael Bennacer è certamente tra i calciatori che lasceranno il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. L’algerino vive da separato in casa in attesa di una sistemazione altrove. Nei desideri dell’ex Empoli ci sarebbe quello di tornare a giocare al Marsiglia.

L’OM al momento, però, non ha voluto accontentare le richieste del club rossonero. I francesi, d’altronde, non vorrebbero andare oltre il prestito con diritto di riscatto. Difficile che il Milan dia il via libera al calciatore a queste condizioni.

Il Diavolo cerca garanzie: vuole incassare una decina di milioni per Ismael Bennacer. Tale somma è disposta ad offrirla l’Al-Ittihad, ma il centrocampista – come detto – sta ancora sperando nel rilancio del Marsiglia. Bisogna sottolineare, che in passato l’ex Empoli si era detto felice di giocare nella Saudi Pro League e che prima poi un’esperienza del genere gli sarebbe piaciuta farla. Occorre tempo, dunque, e il cambio di agente potrebbe favorire l’addio al Milan.

Bennacer è uno dei calciatori con lo stipendio più importante, con i suoi 4,2 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. L’algerino, però, non è l’unico calciatore che può salutare il Milan per dirigersi verso l’Arabia Saudita.

Milan, non solo Bennacer: altro centrocampista in Arabia Saudita

E’ notizia di qualche ora fa dell’interessamento da parte di club della Saudi Pro League per Youssouf Fofana. Il francese sarebbe finito nel mirino dell’Al Ahli.

Si tratta della squadra che presto potrebbe dire addio a Franck Kessie. L’ex Monaco potrebbe così rappresentare il successore dell’ivoriano, che è pronto a fare il percorso inverso. Sull’ex Milan c’è soprattutto la Fiorentina di Stefano Pioli, ma c’è chi accetterebbe subito uno scambio tra Kessie e Fofana, con un importante conguaglio a favore del Diavolo. E’ solo fantamercato, è ovvio, anche perché al momento l’ivoriano non rientra nei piani del club rossonero.

Dopo Theo Hernandez, però, qualche altro calciatore potrebbe volare in Arabia Saudita. In passato si è parlato anche di Mike Maignan e Yacine Adli, ma entrambi non hanno alcuna intenzione di lasciare l’Europa: per il portiere, ovviamente, salvo clamorosi colpi di scena, ci sarà ancora il Milan. Discorso diverso per il centrocampista, in attesa di una sistemazione, magari in Italia.