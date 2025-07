Milan, è arrivato l’annuncio ufficiale: i tifosi esultano per l’acquisto

L’annuncio ufficiale da parte di un club coinvolge direttamente anche il Milan: i tifosi esultano per questa importante notizia

Fino ad ora non è stata un’estate semplice per i tifosi del Milan. L’arrivo di Massimiliano Allegri aveva creato grande entusiasmo: d’altronde, è stata una scelta proprio per ottenere consensi dopo la contestazione e una stagione da ottavo posto in classifica. Il mercato però per adesso non ha cavalcato l’onda di quello stesso entusiasmo: l’arrivo di Luka Modric è stato un bel regalo per i tifosi, che speravamo di vederlo in maglia rossonera da sempre, ma da solo non basta per fare un salto di qualità, così come non bastano Ricci ed Estupinan.

Un’estate difficile anche a causa di pesanti addii: Tijjani Reijnders è stato il primo a salutare, ancora prima del Mondiale per Club, dopodiché è toccato a Theo Hernandez, ceduto all’Al Hilal di Simone Inzaghi. Ad un passo dall’addio è stato anche Mike Maignan in direzione Chelsea, ma alla fine l’affare non si è fatto. C’è stato per un momento un po’ di preoccupazione anche per Rafael Leao, finito nel mirino del Bayern Monaco, che non ha mai smesso di pensare a lui. Fino ad oggi.

Il Bayern Monaco molla Leao: colpo da 75 milioni

I bavaresi, da tempi non sospetti, cercano sul mercato un esterno sinistro offensivo di grande qualità sul quale fare un importante investimento. Leao era uno degli obiettivi, ma il Bayern Monaco non è mai andato oltre una proposta da 60 milioni per lui. D’altronde, nessuno sarebbe disposto ad accontentare le richieste del Milan per Leao, superiori ai 100 milioni. Una cifra troppo alta per il portoghese, che ha grandi qualità ma anche grandi lacune.

Si era parlato di un interesse del Bayern Monaco per lui fino a pochi giorni fa, ma adesso la pista si può escludere definitivamente. I tedeschi hanno infatti annunciato l’acquisto di un’altra grande ala d’attacco: si tratta di Luis Diaz, preso dal Liverpool per 75 milioni di euro. Una cifra altissima per un giocatore di grandissima qualità e talento. L’ufficialità è arrivata proprio in queste ore, così il colombiano ha lasciato la tournée coi Reds per recarsi subito a Monaco di Baviera e fare visite mediche e firmare il contratto. Luis Diaz è un giocatore molto più associativo di Leao e ben più disposto a collaborare anche in fase di non possesso, cosa che invece il portoghese non riesce a fare (per volontà e anche per attitudine).