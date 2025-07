Perth-Milan, Allegri gli dà una chance: deve guadagnarsi la conferma

Il giocatore sarà titolare domani nell’amichevole contro il Perth ed è un’occasione per convincere Allegri e per la conferma in rossonero

Si giocherà domani l’ultima partita del Pre Season Tour. Il Milan ha già affrontato l’Arsenal a Singapore nella prima gara: nei 90′ è arrivata la sconfitta ma poi i rossoneri sono riusciti a vincere ai rigori, che si sono calciati a prescindere dal risultato. Grande prestazione invece contro il Liverpool, con una vittoria per 4-2 inaspettata: Rafael Leao, Loftus-Cheek e doppietta di Okafor. Domani c’è la tappa in Australia e la gara contro il Perth: per la prima volta, il Milan giocherà contro una squadra inferiore dal punto di vista tecnico e tattico.

Ecco perché sarà a prescindere una partita interessante: vedremo i rossoneri costretti stavolta a fare la partita e non a subirla come contro le due inglesi. Allegri ne approfitterà per schierare diverse riserve e fra questi ci sono giocatori che avranno la possibilità di mettersi in luce anche in ottica mercato. Uno di questi è un centrocampista, che con Ricci, Modric e forse Jashari rischia di diventare una quinta se non addirittura una sesta scelta.

Titolare contro il Perth, deve convincere Allegri

Il Milan contro il Perth infatti dovrebbe schierare dal primo minuto Warren Bondo, acquistato a gennaio per 10 milioni dal Monza a titolo definitivo. Nei sei mesi in maglia rossonera ha avuto uno scarsissimo minutaggio a causa dei suoi continui problemi fisici: il centrocampista ha avuto degli infortuni che non gli hanno permesso di mettersi a disposizione di Conceicao con continuità. Per lui si parlava di una possibile cessione o di un coinvolgimento in alcune trattative, ma a quanto pare Allegri vuole prima testarlo.

Ecco perché la partita di domani contro il Perth ha un significato molto importante per Bondo così come per altre riserve: sarà un’opportunità per mettersi in luce e per dimostrare ad Allegri di poter essere utile alla causa. Giocherà da centrocampista centrale nel probabile 4-4-2 o 5-4-1 proposto dall’allenatore in queste partite. Lui ha le qualità per giocare sia davanti la difesa che da interno di centrocampo. Può diventare insomma una risorsa, ma è chiaro che lo spazio si riduce un bel po’ con anche gli altri acquisti. Da lui ci si aspetta quindi tanto, sia dal punto di vista fisico (deve dimostrare di aver smaltito ormai ogni problema) che tecnico e tattico.