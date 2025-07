Ritorno di Calabria al Milan, l’annuncio scatena la bomba di mercato

Ancora Davide Calabria al Milan. Un’ipotesi suggerita dall’ex Milan. Ecco le sue dichiarazioni che non lasciano davvero dubbi

Marc Pubill è definitivamente sfumato. Oggi per la corsia di destra si continua a parlare di DouĂ©, ma c’è distanza tra domanda e offerta con lo Strasburgo. Sullo sfondo resiste l’idea Singo del Monaco, ma anche in questo caso l’investimento da fare non sarebbe indifferente.

In questo momento, così, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare come terzino destro su Fikayo Tomori. Complice l’indisponibilitĂ di Alex Jimenez, l’inglese ha giocato sempre dal primo minuto. Vedremo se nella prossima amichevole ci sarĂ spazio per lo spagnolo.

Al momento, però, sono queste le alternative che ha a disposizione il tecnico livornese, senza dimenticare la carta Alexis Saelemaekers da utilizzare qualora fosse necessario. C’è così chi rimpiange gli addii di Davide Calabria e Kyle Walker, che sarebbero potuti tornare utili.

“Impossibile il ritorno di Calabria?”

A parlare dell’ex capitano del Milan è Filippo Galli, sulle colonne di MilanNews: “Tirando le somme, restano ancora tre urgenze: la prima riguarda il ruolo di terzino destro e qui la butto lì, consapevole di alzare un polverone tra i tifosi: ma cosa diavolo ha combinato Davide Calabria? Davvero è impossibile un suo ritorno? Tra l’altro la cifra che verrebbe risparmiata in quel ruolo potrebbe essere destinata, insieme a quelle provenienti delle recenti cessioni (a proposito, bravo Tare se le cifre che si leggono su Emerson Royal sono vere e soprattutto a titolo definitivo)”.

Oltre al terzino destro, servono un centrocampista e un attaccante: “Su un altro obiettivo come, ad esempio, la seconda urgenza, un centrocampista completo e di personalitĂ (Jashari?), oppure la terza urgenza, un attaccante che garantisca la doppia cifra di goal – perchĂ© non accontentare la Juve e puntare forte su Vlahovic se è vero che il nostro Max lo vuole? Senza nulla togliere al Bebote, finora assente giustificato al ritiro precampionato e, comunque, ancora un’incognita dopo quanto visto nella scorsa stagione, è certo che per ogni ruolo – e in particolare per la punta – servono due alternative di alto livello”.

Parole chiare quelle di Filippo Galli che fissa gli obiettivi del Milan di Igli Tare e Giorgio Furlani che bisogna mettere a segno in questa calda estate per essere competitivi in Serie A. La Champions League è l’obiettivo, ma i tifosi sognano lo Scudetto.