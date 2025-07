Se lo prende la rivale, il Milan gongola: 20 milioni in arrivo

Pronta un’offerta da 20 milioni per convincere il Milan a dire sì, il giocatore potrebbe lasciare i rossoneri per andare alla rivale

Il Milan si prepara a scendere in campo per l’ultima amichevole in questo Pre Season Tour asiatico. Dopo aver giocato contro l’Arsenal a Singapore e Liverpool ad Hong Kong, la squadra è adesso in Australia dove domani affronterà il Perth. I rossoneri, reduci dall’ottima prova contro i Reds vinta per quattro a due, sono pronti a dare continuità alle proprie prestazioni, ma stavolta sarà diverso. Contro Arsenal e Liverpool è stato possibile fare il gioco di Allegri: difesa serrata e contropiede. Col Perth, squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico, bisognerà fare un po’ di più la partita e condurre i tempi.

Ecco perché è un test importante: vedremo l’altra faccia del Milan, che sarà anche quella che dovrà affrontare la maggior parte delle partite di campionato. Nel frattempo scorre il mercato: Tare è rimasto a Milano per condurre le trattative e per sbloccare diverse situazioni. Quella per Ardon Jashari resta intricata, ma è ancora apertissima. Si lavora anche sulle cessioni di quelli che Allegri e la società considera esuberi. E per uno di questi potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma per Musah, i dettagli

Nel mese di giugno c’è stata una inaspettata trattativa fra il Milan e il Napoli per Yunus Musah. L’americano era finito nel mirino di Antonio Conte come jolly di centrocampo: l’allenatore leccese lo voleva per avere così a disposizione un giocatore in grado di ricoprire più ruolo, adatto inoltre, per caratteristiche, al suo tipo di calcio. L’operazione però è sfumata sul più bello a causa delle richieste alte dei rossoneri.

Musah nel frattempo ha lavorato con la squadra ed è partito per il Pre Season Tour, dove ha avuto modo di accumulare un buon minutaggio. C’è da dire che le sue qualità possono tornare molto utili al Milan e ad Allegri, ma è uno di quei giocatori che la società preferirebbe vendere perché ancora con un buon valore economico. Ecco quindi che, come raccontano le ultime indiscrezioni, il Napoli starebbe pensando di tornare alla carica per l’ex Valencia. Pronta per lui un’offerta da 20 milioni per convincere i rossoneri a lasciarlo partire. Vedremo se stavolta Furlani e Tare accetteranno, più probabile se alla fine dovesse arrivare Jashari. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore.