Stavolta non è Leao: addio Milan e va in Arabia Saudita

Dall’Arabia Saudita potrebbero arrivare sondaggi per un altro rossonero, ma la società e Allegri puntano su di lui e non lo lasceranno partire

Il Milan chiuderà domani il Pre Season Tour con l’ultima amichevole contro il Perth in Australia. Fino ad ora, la squadra di Massimiliano Allegri si è tolta qualche soddisfazione: contro l’Arsenal è arrivata una sconfitta ma la prova è stata buona, mentre ha vinto col Liverpool con il risultato di quattro a due. La linea di Allegri era quella che tutti si aspettavano: grande applicazione difensiva, blocco bassissimo e ripartenze, sfruttando le caratteristiche di giocatori come Rafael Leao, Loftus-Cheek, Pulisic e così via.

A proposito del portoghese: è assolutamente al centro del progetto e con l’inedito ruolo di attaccante, che vedremo se manterrà anche alla fine del mercato, ma sulla sua importanza non c’è alcun dubbio. Per lui, durante il mese di giugno, si era fatto avanti il Bayern Monaco e non si sono mai placate le sirene dall’Arabia Saudita (soprattutto l’anno scorso). La cessione di Leao però è da escludere ad oggi: è possibile solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, ma nessun club è disposto a spendere troppo per un accentratore come lui. Altri giocatori potrebbero però finire nel mirino arabo.

Fofana non si tocca: per il Milan è un pilastro

Sappiamo per certo che c’è un’offerta dall’Al Itthiad per Ismael Bennacer. L’algerino, fuori dal progetto, per adesso non ha aperto al trasferimento. Sa che c’è su di lui ancora l’interesse del Marsiglia, che ha deciso di non riscattarlo per 12 milioni ma è ancora intenzionato a tenerlo in Francia ad altre condizioni. L’offerta araba però è importante per il Milan: 10 milioni per una cessione a titolo definitivo. Siamo in una fase di stallo dalla quale è difficile uscirne ad oggi.

Un altro giocatore che potrebbe ricevere sondaggi dall’Arabia è Youssouf Fofana, ma non c’è niente di concreto. Il francese, preso un anno fa dal Monaco per 20 milioni, è un pilastro del centrocampo del Milan. Qualcuno aveva ipotizzato una sua uscita in caso di arrivo di Jashari, che si aggiungerebbe a quello di Ricci, ma difficilmente Allegri rinuncerà ad un profilo come quello del nazionale francese, troppo importante per quantità e per qualità. Al momento quindi non c’è alcuna possibilità che Fofana lasci il Milan: la società e lo staff tecnico puntano fortissimo su di lui per alzare il livello della squadra. Rispetto all’anno scorso con Fofana, avrà compiti diversi: alla regia ci penseranno Ricci e, nel caso, Jashari, a lui invece il compito di recuperare palloni, creare densità e, quando serve, riempire l’area avversaria, come faceva anche al Monaco.