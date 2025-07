Colpo rimandato in casa Bologna: il Milan lo prende nel 2026

I rapporti tra il Milan ed il Bologna sono ottimi come dimostrano i tanti affari chiusi tra le due società durante queste ultime sessioni di calciomercato.

Il ritorno di Tommaso Pobega in rossoblu ha dimostrato come i due club abbiano avuto la volontà di chiudere l’operazione nonostante gli emiliani non avessero voluto chiudere l’affare qualche settimana prima versando la somma richiesta.

Durante gli ultimi anni sono stati diversi gli affari che le due società hanno chiuso, specialmente da Milano a Bologna. Da Saelemaekers a Calabria, passando per il doppio affare Pobega, Milan e Bologna hanno trovato sempre il modo di andare a chiudere operazioni di mercato. In rossonero è giunto solamente Hodzic fino ad ora con il giovane che è stato aggregato al Milan Futuro. Il prossimo anno, però, potrebbe chiudersi un colpo in favore dei rossoneri, da tempo su uno dei perni della formazione di Vincenzo Italiano.

Discorsi avviati per il 2026, il Milan vuole chiudere un colpo da Bologna

Lewis Ferguson è da tempo nel mirino del Milan che è pronto a fare un tentativo per il centrocampista scozzese del Bologna in vista del 2026. Ogni tipo di discorso è stato bloccato per quello che riguarda questa estate con le due società che si sono date appuntamento al prossimo anno.

Il Bologna non ha intenzione di vendere altri big dopo le partenze di Dan Ndoye e Sam Beukema, non volendo impoverire ulteriormente la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. La possibilità di giocare l’Europa League rappresenta un forte stimolo per i calciatori rossoblu che vogliono provare ad arrivare almeno alla seconda fase della competizione internazionale.

Il Milan, dal canto suo, sa di non poter avere una rosa troppo profonda in un’annata che vedrà il club impegnato solamente nelle competizioni nazionali non essendo riuscito ad accedere ad una coppa europea. Allegri ha chiesto di sfoltire l’organico attualmente a sua disposizione e non sono previsti molti altri colpi da qui alla fine dell’estate. Ferguson potrebbe però rappresentare uno dei rinforzi per il 2026/2027 con il centrocampista che è nel mirino di Igli Tare.

A favorire l’operazione c’è anche la questione relativa a Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 è passato in prestito con obbligo di riscatto al Bologna che dovrà versare circa 7 milioni di euro nelle casse del Milan durante l’estate del 2026. Una somma che potrebbe essere scalata dai 25 milioni che gli emiliani chiedono per lo scozzese, andando a favorire l’acquisto da parte del Milan di uno dei migliori centrocampisti della Serie A degli ultimi anni.