Il Milan ne cede due alla stessa squadra, trattativa in dirittura d’arrivo

I rossoneri hanno avviato le trattative per la cessione di due giocatori alla stessa squadra, la chiusura potrebbe arrivare a breve

Igli Tare in queste settimane non è partito con la squadra per il Pre Season Tour. Ha preferito restare a Milano per condurre le trattative di mercato e risolvere i tanti problemi della rosa di Massimiliano Allegri. Nel frattempo, i rossoneri hanno ufficializzato soltanto Estupinan come nuovo terzino sinistro, l’erede di Theo Hernandez ceduto all’Al-Hilal ad inizio giugno per oltre 20 milioni. Ma ci sono ancora tante cose da fare e la sensazione è che il mese di agosto non basterà per risolverle tutte, considerando i tempi biblici dei rossoneri per ogni tipo di operazione.

Sono ore però importanti per quanto riguarda le cessioni: Tare sta trattando con una neo promossa di Serie A la cessione di due giocatori, che non hanno convinto finora Allegri. Inoltre, sappiamo bene come Giorgio Furlani ha la necessità di liberare spazio nel bilancio per fare entrare nuovi giocatori (non a caso gli acquisti del Milan arrivano sempre dopo qualche cessione). In due, nelle prossime ore, possono lasciare il Milan.

Milan, doppia cessione ad un passo

Il Pre Season Tour dei rossoneri si concluderà oggi con l’ultima amichevole contro il Perth in Australia. In campo dal primo minuto ci sono anche Warren Bondo, in posizione di centrocampista centrale in una mediana a tre, e Filippo Terracciano, schierato come terzino destro (unico disponibile oltre ad Alex Jimenez, che giocherà però in attacco al posto di Leao). Per entrambi è un’opportunità, ma il Milan sembra aver già deciso di mandarli via, a prescindere dal rendimento di oggi.

Come riporta Matteo Moretto, il Milan sta trattando con la Cremonese per la cessione dei due giocatori. Uno di due, sottolinea il giornalista (senza però dire chi) dovrebbe essere ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ricordiamo che Bondo è arrivato soltanto sei mesi fa per sostituire Bennacer: acquistato per oltre 10 milioni dal Monza, adesso è già sul mercato, ed è solo l’ennesimo esempio delle disastrose scelte di mercato di Moncada e Furlani nelle ultime sessioni. D’altronde, dei giocatori presi da quando l’area sportiva è nelle loro mani, se ne salvano in pochissimi. Terracciano è arrivato al Milan a gennaio 2024: un giovane italiano da inserire in lista per completare la rosa che si è sempre messo a disposizione, evidenziando anche delle buone doti nella lettura del gioco ma con ovvi e grossi limiti.