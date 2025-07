Kyrgios non la smette più, nuova stoccata a Sinner: tifosi furiosi

Kyrgios continua a provocare Sinner per quanto riguarda il caso Clostebol, l’ultima uscita è da penna rossa: un’uscita fuori luogo, l’ennesima.

La vittoria a Wimbledon di Jannik Sinner è un evento storico. Nessun italiano era mai riuscito ad imporsi nel torneo inglese e lui, da numero uno al mondo vero qual è, ci è riuscito compiendo un’impresa incredibile. Ha avuto la meglio, stavolta, su Carlos Alcaraz, che lo aveva battuto in precedenza sia in finale agli Internazionali d’Italia a Roma lo scorso maggio sia al Roland Garros di Parigi, in una finale epica (che Jannik aveva in pungo con due matchpoint non sfruttati). Per fortuna è riuscito a mettersi tutto alle spalle vincendo il torneo più importante di tutti.

Inutile dire che Sinner è ormai nell’olimpo dello sport italiano, ed è ancora giovanissimo: ha un’intera carriera dinanzi a sé per diventare una leggenda del tennis e non solo. Una vittoria che gli ha permesso anche di mettersi alle spalle definitivamente il caso Clostebol, per il quale ha patteggiato una squalifica di tre mesi. Un tema che Jannik ha archiviato e dimenticato ma che per alcuni continua ad essere ancora argomento di discussione.

Kyrgios ancora contro Sinner, cosa ha detto: le ultime

Se si parla di Sinner e di Clostebol, c’è inevitabilmente dentro anche Nick Kyrgios. Il tennista greco negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per le sue provocazioni su questa questione nei confronti dell’altoatesino che per i risultati in campo (disastrosi). E sa che ormai può essere al centro dell’attenzione solo per questo, e quindi cavalca l’onda ogni volta che ne ha l’opportunità. E lo ha fatto anche oggi.

Sinner ha deciso, a sorpresa, di assumere nuovamente Umberto Ferrara come preparatore atletico, colui che era stato licenziato proprio in seguito al caso Clostebol. La notizia ha generato molti commenti e fra questi c’è anche quello appunto del tennista greco. “Sfortunatamente non si tratta di @TennisCentel” ha scritto sui social: Tennis Centel è una pagina che si occupa di tennis e lo fa in maniera ironica e divertente con battute e meme. Ma non è finita qui. Il torneo ATP di Washington, tramite il proprio sito, ha pubblicato un video nel quale veniva chiesto ad alcuni tennisti chi era secondo loro il più intelligente fra i colleghi. Medvedev ha nominato Sinner e Kyrgios ha risposto: “Jannik Sinner è una persona SCANDALOSA da nominare in questo momento”.