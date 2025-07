Primo gol col Milan e cessione immediata: i tifosi incrociano le dita

Il calciatore è pronto a sposare un nuovo progetto. La decisione è stata presa: ecco come stanno le cose

E’ iniziata davvero bene la nuova avventura al Milan di Massimiliano Allegri. E’ vero, è solo calcio d’estate, ma la tournée si è chiusa come meglio non si poteva. Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, è arrivata la rotonda vittoria contro il Liverpool e il 9 a 0 agli australiani del Perth Glory.

Ma le notizie positive sono legate soprattutto alle risposte sul campo dei tanti calciatori che hanno già voltato pagina rispetto alla scorsa stagione. Basta ascoltare le dichiarazioni di Rafa Leao (e il suo atteggiamento) per capire che il vento è cambiato.

Il portoghese è chiaramente tra le note positive, ma Allegri può sorridere per quanto fatto dai difensori e per le prestazioni di Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci e Alexis Saelemaekers. Ma che dire di Noah Okafor? Lo svizzero, che sembrava destinato ad essere svenduto, si è dimostrato all’altezza della situazione.

Oggi ha segnato ancora, una doppietta come contro il Liverpool. Gol che ovviamente lo avvicinano alla permanenza: il Milan infatti sta iniziando a pensare seriamente di tenerlo in rosa qualora non dovesse arrivare una proposta convincente.

Milan, Comotto illumina l’Australia: ecco il suo futuro

Contro la squadra australiana, i tifosi, però, hanno gioito soprattutto per la prestazione più che convincente di Comotto. Il giovanissimo centrocampista ha stupito tutti per la personalità mostrata. Il rigore trasformato con lo scavetto non può dunque sorprendere.

Il popolo rossonero, così, non fa altro che parlare di lui sui social: tutti sono convinti che il Milan abbia tra le mani un potenziale campione. Un campione che chiaramente dovrà essere gestito al meglio. La cessione in Serie B, al Catanzaro, di Mattia Liberali a titolo definitivo, con il 50% della futura rivendita, ad esempio, non ha proprio convinto. Ma la sua situazione contrattuale non era proprio delle migliori.

Con Comotto sarà certamente diverso: il Milan ha già raggiunto un accordo di massima con lo Spezia per un prestito secco. Un accordo che dovrebbe prevedere anche degli incentivi per il club ligure come fatto per Francesco Camarda con il Lecce. I tifosi, dunque, possono stare tranquilli. Il Milan non ha alcuna intenzione di perdere di vista il figlio d’arte, destinato a fare grandi cose.