Sganciata la bomba Pulisic, gatta da pelare in casa Milan

Durissimo attacco nei confronti di Christian Pulisic. Parole emblematiche quelle rivolte all’attaccante del Milan. C’è un motivo ben preciso dietro l’attacco

Con la netta vittoria contro il Perth Glory (0-9), si è conclusa la tournée in Asia e Australia del Milan. I rossoneri ora torneranno in Italia. Allegri concederà qualche giorno di riposo ai suoi in vista della ripresa fissata per martedì 5 agosto.

L’amichevole odierna più quelle disputate contro Arsenal e Liverpool hanno lasciato indicazioni interessanti oltreché sul piano tattico anche sulla condizione ottimale di alcuni giocatori, su tutti Loftus Cheek, Okafor e anche Leao, apparso davvero ispirato contro il Liverpool. Leao che sarà uno degli insostituibili del Milan di Allegri insieme a Christian Pulisic.

Quest’ultimo è stato risparmiato nell’amichevole con il Perth Glory. Un riposo precauzionale quello di Pulisic, concordato con lo staff dopo la botta alla caviglia presa contro il Liverpool in una partita che l’americano ha disputato solo nel primo tempo. Pulisic che ha svolto, dall’inizio, la preparazione pre campionato con il Milan, saltando l’impegno della nazionale statunitense nella Gold Cup, ospitata proprio dagli Usa. Una scelta che non è piaciuta affatto a chi la rappresentativa a stelle e strisce l’ha rappresentata per anni, indossando la fascia da capitano.

Attacco a Pulisic, l’ex capitano non gliele manda a dire

Ad attaccare Pulisic è stato Landon Donovan, ex capitano degli USA nonché secondo calciatore per numero di presenze (157) con la nazionale. “Non critico il fatto che si sia preso una pausa ma il momento in cui ha deciso di farlo. Io comunque non l’avrei fatto. Non sono d’accordo con questa scelta e lo dico chiaramente. Ha semplicemente scelto di dare priorità al club“, queste le dichiarazioni di Donovan rilasciate ai colleghi di The Coolingans.

Un’assenza, quella di Pulisic alla Gold Cup, che non è stata gradita nemmeno da Mauricio Pochettino, il c.t. degli Usa. “Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no. Abbiamo un gruppo di professionisti che possono valutarlo. Il nostro piano era quello di portare Pulisic alla Gold Cup“, queste le dichiarazioni del tecnico che non ha convocato nemmeno l’altro rossonero, Yunus Musah. Usa che sono arrivati in finale alla Gold Cup, sconfitti 1-2 dal Messico di Santiago Gimenez.

Quest’ultimo si metterà a disposizione di Allegri a partire da lunedì 4 agosto, insieme a Luka Modric. Entrambi potrebbero essere già in campo nelle due amichevoli che il Milan disputerà sabato 9 e domenica 10 contro Leeds e Chelsea, le ultime prima del debutto ufficiale contro il Bari in Coppa Italia previsto domenica 17 agosto a San Siro.