Svelato il Mister X del Milan, arriverà a fine mercato: colpo low cost rossonero

Durante gli anni in cui era Adriano Galliani a fare il calciomercato del Milan spesso si parlava di Mister X per il Milan con l’amministratore delegato che chiudeva spesso trattative negli ultimi giorni disponibili di trattative.

Una strategia, quella dell’ex ad rossonero, volta a far abbassare il prezzo del cartellino dei calciatori, portandoli così a Milanello ad un costo accessibile.

Proprio nei giorni in cui si parla di un possibile ritorno di Adriano Galliani come nuovo presidente del Milan, il club rossonero avrebbe messo nel mirino proprio un Mister X da portare a Milanello durante gli ultimi giorni del calciomercato estivo. In queste ore a tenere banco è sempre la trattativa riguardante Ardon Jashari, centrocampista svizzero che è da tempo in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Nel caso in cui non dovesse andare in porto il suo arrivo in rossonero, il Milan potrebbe virare su una soluzione low cost.

Calciomercato Milan, arriva Mister X a centrocampo

Il Mister X del Milan sembra essere Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 è pronto a salutare il Venezia per una somma intorno ai 10 milioni di euro con diverse squadre che sono sulle sue tracce, dal Bologna alla Fiorentina passando per alcuni club spagnoli.

Una volta fu Antonio Nocerino il Mister X del Milan che Adriano Galliani prese dal Palermo per una cifra inferiore al milione di euro, risultando poi uno dei perni della squadra di Massimiliano Allegri in un’annata conclusa col secondo posto in classifica. Quest’anno potrebbe essere la volta dell’ex giocatore della Juventus che è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo la retrocessione della squadra lagunare in Serie B.

Nicolussi Caviglia è un centrocampista che Massimiliano Allegri conosce bene e che potrebbe agire sia da mediano che da mezzala sfruttando le sue ottime qualità tecniche. Classe 2000, il calciatore è stato uno dei migliori della stagione scorsa del Venezia nonostante la retrocessione ed è pronto a salutare la squadra durante questa estate. Il Milan ha già avuto contatti con i lagunari e con l’entourage del calciatore che potrebbe essere la soluzione al mancato arrivo di Jashari.

Nonostante l’ultima offerta rifiutata il Milan non ha smesso di sperare di arrivare ad Ardon Jashari per il proprio centrocampo e ci sarà ancora qualche giorno di attesa prima di chiudere definitivamente le porte all’arrivo dello svizzero. La speranza del Milan è che il Bruges possa decidere di accettare l’ultima proposta che Igli Tare ha fatto recapitare alla dirigenza, in caso contrario ci sarà un tentativo per il mediano italiano.