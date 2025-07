Vlahovic via dalla Juve, l’annuncio ufficiale

Le ultime notizie legate all’attaccante serbo di proprietà dei bianconeri, che tanto piace al Milan. Ecco come stanno le cose: la situazione

I tifosi del Milan sono in attesa di altri colpi da parte di Igli Tare e Giorgio Furlani. Il club rossonero è chiamato a vendere i diversi esuberi, ma allo stesso tempo a mettere a segno almeno un triplo colpo. Massimiliano Allegri non vede l’ora di accogliere Ardon Jashari, ma il via libera da parte del Club Brugge non è ancora arrivato.

Oltre al centrocampista, il Diavolo dovrebbe acquistare anche un difensore: l’idea principale resta quella di prendere un terzino destro, ma non è da escludere che alla fine la dirigenza scelga di virare su un centrale anche senza la cessione di uno tra Pavlovic, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Malick Thiaw. Un eventuale utilizzo della difesa a tre potrebbe spingere il tecnico livornese verso questa soluzione.

Poi, ovviamente, servirà un altro attaccante. Igli Tare all’inizio dell’estate aveva chiesto pazienza: il bomber arriverà dopo metà agosto, quando il mercato offrirà le occasioni migliori. Serve dunque ancora pazienza. Nel frattempo, dunque, Allegri ha puntato su Rafael Leao come punta centrale e i risultati si sono visti.

Più che positive le prestazioni di Noah Okafor, che ha segnato due doppiette nelle ultime due gare. Il cambio di passo dello svizzero ha portato il Milan ad avere già una posizione rigida: oggi è impossibile che il calciatore lasci il Diavolo senza la garanzia di incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, colpo Vlahovic: la posizione ufficiale della Juve

Per quanto riguarda l’attaccante che dovrà affiancare Santiago Gimenez, continua ad essere caldo il nome di Dusan Vlahovic.

Per il serbo nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale, che la Juve abbia voglia di cederlo: “Non prometto di vincere subito ma stiamo lavorando per farlo. Vlahovic può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo. Kolo Muani vuole tornare a giocare con noi, ci stiamo lavorando – si legge su Tuttosport -. Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione. Con David e Vlahovic non abbiamo ansia, vedremo”. Ha affermato Damien Comolli.

Vlahovic dunque è pronto a dire addio. A che cifra? Può bastare una somma inferiore ai 15 milioni di euro.