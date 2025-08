Al Milan per 20 milioni, l’affare si fa: Tare chiude per il bomber

Servono 20 milioni per portare l’attaccante al Milan: Tare continua a lavorarci e l’affare è sempre più concreto, i dettagli

Il Milan, lo sappiamo, è alla ricerca di un altro attaccante. Santiago Gimenez, acquistato a gennaio per oltre 30 milioni dal Feyenoord, non sembra convincere a pieno né Tare e né Massimiliano Allegri. Il messicano non è ancora rientrato dalle vacanze: con la Nazionale è stato impegnato fino ad inizio luglio per la Gold Cup e gli è stato quindi concesso più tempo rispetto agli altri. Tornerà a breve per prepararsi in vista della nuova stagione: il Milan rientrerà oggi in Italia dal Pre Season Tour e riprenderà gli allenamenti il prossimo 5 agosto.

In quella occasione dovrebbe esserci anche Gimenez, oltre a Luka Modric (che sarà presentato alla stampa lunedì), e così avremo le idee un po’ più chiare su quello che sarà il suo ruolo. A prescindere da tutto, un altro centravanti è necessario considerando che in questa sessione i rossoneri hanno perso Abraham, Jovic e Camarda (girato in prestito al Lecce). Anche se c’è una sola competizione, il campionato, è comunque importante avere una buona alternativa. L’obiettivo numero uno, si sa, è Dusan Vlahovic, che rappresenta oggi una grande opportunità di mercato.

Milan-Vlahovic, gli aggiornamenti: la richiesta della Juve

La Juventus è alla ricerca di una nuova sistemazione per l’attaccante serbo. Nel giro di pochi anni, dal suo arrivo in poi, nonostante un rendimento sempre più in calando, ha visto migliorare il suo stipendio fino ad arrivare a cifre impensabili: 12 milioni a stagione, raggiunto grazie ad una serie di clausole inserite nel contratto al momento del suo arrivo. Quando approdò alla Juventus, in panchina c’era proprio Allegri, con il quale non c’è mai stato grande feeling tecnico ma personale sì.

Allegri, che non è di certo noto per la produzione offensiva delle sue squadre, non è mai riuscito a metterlo nelle migliori condizioni per fare bene come aveva fatto con Vincenzo Italiano alla Fiorentina (dove aveva possibilità di segnare dieci volte più alte). Fra i due però c’è un ottimo rapporto e soprattutto Vlahovic spinge per venire a Milano. Inoltre, è un’opportunità di mercato a causa del suo rapporto ormai alla deriva con la Juventus. Damien Comolli, nuovo direttore generale dei bianconeri (ha sostituito Giuntoli), cerca una soluzione: si era parlato addirittura di risoluzione contrattuale, ma l’ipotesi ad oggi è messa da parte. Il suo contratto scade fra un anno e per questo la Juventus è disposta ad accettare una proposta da almeno 20 milioni per lasciarlo partire. Il Milan ci pensa ma prende altro tempo, consapevole che più si arriva a fine mercato e più quella cifra può diminuire.