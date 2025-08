Cessione record e bomba in attacco: addio pazzesco al Milan

La clamorosa cessione da 150 milioni potrebbe coinvolgere in qualche modo anche il Milan, i dettagli

La Premier League è, come al solito, grande protagonista del calciomercato. In particolare, il Liverpool ha fatto tantissime e costosissime operazioni. Da Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen a Hugo Ekitite dell’Eintracht Francoforte, ma ha anche ceduto: è ufficiale da qualche giorno il passaggio di Luis Diaz al Bayern Monaco per 75 milioni totali fra parte fissa e bonus. Insomma, cifre impensabili per il calcio italiano e per la Serie A in generale, figuriamoci per il Milan che ha anche una strategia molto oculata e sostenibile per quanto riguarda gli acquisti.

Ma il Liverpool non ha intenzione di fermarsi. Dopo la cessione del colombiano, è pronto a chiudere un altra clamorosa operazione: c’è l’accordo con il Newcastle per il trasferimento di Aleksander Isak, l’attaccante svedese (che in molti definivano come erede di Ibrahimovic) dei Magpies per l’incredibile cifra di 150 milioni di euro. Un affare pazzesco che dovrebbe essere definito nei prossimi giorni. E cosa c’entra il Milan in tutto questo? Il Newcastle ha adesso bisogno di un sostituto, e chissà che non possa arrivare proprio dai rossoneri.

Il Milan può cederlo in Premier League, i dettagli

Il Newcastle è quindi alla ricerca di un altro attaccante e al Milan la situazione di Santiago Gimenez non è ancora del tutto chiara. Il messicano non ha raggiunto Milanello per il ritiro: con la Nazionale è stato impegnato fino ad inizio luglio, quindi le sua vacanze sono durate di più. Tornerà nei prossimi giorni al centro sportivo di Carnago così da iniziare finalmente la preparazione, ed è lì che si capirà cosa vuole fare la società.

Non sembra esserci troppa fiducia nelle sue caratteristiche, e infatti il Milan sta provando a prendere Dusan Vlahovic. Inoltre, anche altri attaccanti sono stati accostati ai rossoneri in questi giorni. Una cosa è certa: se una squadra dovesse presentarsi con un’offerta importante, i rossoneri, ovviamente, valuteranno l’idea di venderlo. Ecco che entra in gioco il Newcastle: gli inglesi potrebbero pensare al messicano per sostituire Isak. Chiaramente questa è soltanto un’ipotesi al momento: non ci sono trattative né contatti. I rossoneri, che a gennaio hanno investito oltre 30 milioni per acquistarlo dal Feyenoord, lo valutano più o meno la stessa cifra: per 25-30 milioni può partire. A quel punto ad Allegri servirebbero almeno altri due acquisti per il reparto, oggi orfano di Abraham, di Jovic e di Camarda e con Okafor in uscita.