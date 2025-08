Il Milan è pronto allo sconto, la cessione è necessaria: saluta subito i rossoneri

Cessione imminente per uno dei rossoneri. Il Milan è pronto pure ad abbassare la valutazione per favorire il suo addio

Conclusa la tournée in Asia e Australia, Allegri concederà tre giorni di riposo ai suoi prima della ripresa degli allenamenti fissata a martedì 4 agosto.

Quel giorno, si uniranno al gruppo rossonero anche Luka Modric e Santiago Gimenez, assenti finora per i rispettivi impegni nel Mondiale per Club con il Real Madrid e in Gold Cup con la nazionale messicano. Un gruppo destinato a cambiare ulteriormente nei prossimi giorni quando il Milan, in attesa di nuovi rinforzi, formalizzerà anche alcune uscite.

In particolare, sono vicini all’addio Christian Comotto e Filippo Terracciano con la possibile cessione in prestito rispettivamente allo Spezia e alla Cremonese. Non saranno gli ultimi partenti. Tare, infatti, sta provando a piazzare anche altri esuberi che non hanno nemmeno sostenuto la preparazione pre campionato a Milanello. Il primo è Ismael Bennacer. C’è stato un sondaggio dell’Al Ittihad per l’algerino che non sembra particolarmente intrigato dalla proposta e attende il possibile rilancio dell’Olympique Marsiglia, disposto a riprenderlo in prestito, formula ora non gradita al Milan.

Milan, altra cessione imminente: ci sono due club di Serie A su di lui

L’altro esubero è Yacine Adli. Al centrocampista algerino, rientrato dall’annata in prestito alla Fiorentina, è stato riservato lo stesso trattamento destinato lo scorso anno a Ballo Toure e Origi ovvero l’estromissione dalla rosa con conseguente inserimento nel gruppo del Milan Futuro, allenato da Oddo. Non era certo quello che si aspettava Adli che non ha avuto chance per provare a convincere Allegri delle sue qualità.

L’algerino è sul mercato, ovviamente. Declinate le proposte arrivate dal Qatar e dallo Spartak Mosca, Adli ne ha ricevute altre due da Sassuolo e Torino. Il Milan lo valuta almeno 8 milioni ma sarebbe disposto anche a uno sconto pur di agevolarne la partenza. Decisiva sarà la volontà del giocatore che, finora, ha rifiutato ogni destinazione. Una prospettiva che, inevitabilmente, cambierà a breve. Senza una nuova squadra entro agosto, Adlì disputerà almeno la prima parte della prossima stagione in Serie D.

Milan che non accetta proposte di prestito per il centrocampista. Adli sarà ceduto solo a titolo definitivo sia perché non rientra più nei piani del club quanto per la scadenza contrattuale fissata al 2026. Una deadline che mette fretta al Milan che ha nella sessione di mercato in corso l’unica chance per incassare dalla vendita del giocatore.