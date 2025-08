In gol in Milan-Perth ma non basta, pronta la cessione: i dettagli

La rete contro il Perth non basta, il Milan ha deciso di venderlo: l’accordo con un altro club è trovato, ma occhio alle sorprese

Il Milan si è divertito nell’ultima tappa del Pre Season Tour in Australia contro il Perth. Nove gol segnati alla squadra avversari e buona occasione per tutti i membri della rosa per mettersi in mostra. Ha segnato ancora Noah Okafor, autore di un ottimo pre campionato per gol e rendimento. C’è qualche tifoso che sui social parla di una possibile conferma dello svizzero, ma la società ha già deciso di venderlo. Anzi, le buone prestazioni in questa tournée sono un’occasione per aumentare la concorrenza o convincere chi è già interessato.

Fra i giocatori andati a segno ieri in Australia c’è anche Filippo Terracciano, protagonista di alcune indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni. Si è parlato di una trattativa concreta e ben avviata con la Cremonese, pronta ad acquistare sia l’ex Hellas Verona che Warren Bondo (anche lui titolare ieri contro il Perth). Ma nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi e novità molto interessanti che riguardano l’esterno.

Addio Milan ma occhio alle sorprese: cosa sta succedendo

Nonostante l’emergenza terzino destro, il Milan non punta molto su Terracciano, acquistato per circa cinque milioni nel gennaio del 2024. Non ha avuto subito molto spazio; lo ha trovato con Fonseca, che lo utilizzava anche come terzino invertito, ma il suo rendimento non ha mai convinto del tutto né i tifosi e né la società. Ora con Allegri le sensazioni sono confermate e il giocatore è quindi in uscita, con la Cremonese pronta a chiudere.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, il Milan e la Cremonese, neo promossa, hanno già trovato l’accordo: c’è da capire se il giocatore accetterà o meno la destinazione. I grigiorossi aspettano quindi la risposta di Terracciano, sul quale però si sono fatte vive anche altre squadre. A sorpresa, spiega il giornalista, si è inserito anche il Bologna, con il quale il Milan ha già concluso l’affare Tommaso Pobega ed è in trattative per Okafor, e attenzione ad un possibile ritorno al Verona. Insomma, potrebbero esserci quindi delle sorprese per il futuro di Terracciano, contesto da tre squadre. Cremonese e Verona gli darebbero ovviamente la possibilità di giocare titolare e di avere più spazio e minutaggio, mentre col Bologna diventerebbe una riserva. L’operazione, con qualsiasi di queste squadre, si può chiudere in prestito con diritto di riscatto.