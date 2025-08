Jashari al Milan, l’agente: “Offerta serissima. Vi svelo la posizione di Allegri”

Le dichiarazioni del procuratore italiano del tecnico livornese in merito alla vicenda legata al centrocampista svizzero

Sono giorni importanti per il futuro di Ardon Jashari. Secondo molti esperti lunedì potrebbe essere quello del dentro o fuori per il centrocampista svizzero, che continua a manifestare la propria volontà d giocare per il Milan. Non ci sarà nemmeno nel prossimo incontro di campionato del Club Brugge.

Il club belga, nonostante sia consapevole del fatto che il centrocampista non farà più parte del progetto, continua a far muro. L’offerta così da 33,5 più 4,5 milioni di bonus (due dei quali felici da raggiungere) non è dunque bastata. Il tempo – come ha sempre detto Giorgio Furlani – giocherebbe a favore del Milan, anche perché Jashari ha detto no a tutte le altre offerte: il centrocampista ha rifiutato Borussia Dortmund, Chelsea, Bayer Leverkusen e altre squadre inglesi.

Colpo Jashari, parla l’agente di Allegri

Vuole solo il Milan e non c’è alcuna alternativa. Lo aspetta Massimiliano Allegri. Un Massimiliano Allegri che di certo, però, non si strapperà i capelli qualora non dovesse arrivare: “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non viene al Milan. È un giocatore interessante che Milan sta cercando di acquistare con offerte importanti”. Afferma Giovanni Branchini, agente del tecnico livornese ai microfoni di Sky Sport.

Massimiliano Allegri, dunque, è tranquillo e convinto che Giorgio Furlani e Igli Tare riusciranno a mettergli a disposizione l’organico giusto per lottare per i vertici: “Non c’è alcun timore da parte di Max sul completamento della squadra. Siete così sicuri che Jashari sia una richiesta così ferma e insistente da parte di Allegri? È stato proposto e ha superato il vaglio. È un giocatore interessante, ma non l’undicesimo che manca per poter giocare. Non sono neanche così sicuro che dentro la società siano tutti così d’accordo su questa operazione. L’offerta è serissima”.

Se non dovesse arrivare Ardon Jashari, dunque, non ci saranno grossi problemi. Massimiliano Allegri ha dimostrato fin dal primo giorno di sapere cosa fare, di sapere cosa serve a questo Milan. Il tecnico livornese ha restituito serenità all’ambiente. La squadra fin dalla prima amichevole sembra aver compreso cosa vuole l’ex Juventus.

L’approccio è stato certamente quello giusto. Il Milan ha sempre avuto problemi a livello caratteriale e con Allegri questi problemi possono davvero essere risolti