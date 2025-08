Jashari al Milan, nuova svolta ufficiale: scelta a sorpresa del Club Brugge

Le ultime su Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero continua ad essere l’obiettivo principale del Milan. Ecco le ultimissime novità

Come raccontato nelle scorse ore, Ardon Jashari non è stato convocato per la seconda partita di campionato del Club Brugge, che andrà in scena alle 20.45 contro il KV Mechelen.

E’ il terzo match ufficiale che il centrocampista salta, in accordo con il club belga: il giocatore ovviamente ha la testa altrove e spera di trasferirsi il prima possibile al Milan. Di certo per lui non c’è futuro al Club Brugge e non è un caso se Jashari non era presente nella foto di gruppo di inizio stagione e se il suo nome non compariva negli armadietti degli spogliatoi.

Il Club Brugge è consapevole del fatto che Ardon Jashari non rimarrà ad indossare la maglia nerazzurra, ma se non dovesse essere il Milan la squadra del suo futuro, tutto potrebbe complicarsi terribilmente. Il centrocampista ha rifiutato ogni tipo di proposta, volendo giocare per il Diavolo, ma il Club Brugge si è sempre mostrato poco propenso a venderlo ai rossoneri.

Milan, la decisione ufficiale del Club Brugge

Ecco perché i belgi non stanno facendo sconti: vogliono 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di parte fissa. Il Milan al momento è arrivato a 38 milioni, di cui 33,5 garantiti e 2 milioni di bonus estremamente facili da raggiungere. L’offerta, però, come è noto, non è bastata.

Il Milan vuole chiudere la pratica Jashari ad inizio della prossima settimana, ma nel frattempo il Club Brugge ha preso una decisione ufficiale: il nome del giocatore compare nella lista UEFA per il terzo turno preliminare di Champions League contro il Red Bull Salisburgo. Jashari potrebbe dunque prendere parte alle due partite in programma il prossimo 6 e 12 agosto.

Ecco la lista completa:

Portieri:

Tristan van den Heuvel (Paesi Bassi, 22 anni)

Simon Mignolet (Belgio, 37 anni)

Nordin Jackers (Belgio, 27 anni)

Difensori:

Zaid Romero (Argentina, 25 anni)

Bjorn Meijer (Paesi Bassi, 22 anni)

Vince Chijioke Osuji (Nigeria, 19 anni)

Hugo Siquet (Belgio, 23 anni)

Brandon Mechele (Belgio, 32 anni)

Samuel Van Hoogen (Belgio, 19 anni)

Centrocampisti:

Ludovit Reis (Paesi Bassi, 25 anni)

Hugo Vetlesen (Norvegia, 25 anni)

Cisse Sandra (Belgio, 21 anni)

Raphael Onyedika (Nigeria, 24 anni)

Hans Vanaken (Belgio, 32 anni)

Aleksandar Stanković (Slovenia, 19 anni)

Ardon Jashari (Svizzera, 23 anni)

Lynnt Audoor (Belgio, 21 anni)

Alejandro Granados (Spagna, 19 anni)

Attaccanti:

Nicolo Tresoldi (Germania, 20 anni)

Christos Tzolis (Grecia, 23 anni)

Carlos Forbs (Portogallo, 21 anni)

Gustaf Nilsson (Svezia, 28 anni)

Michał Skóraś (Polonia, 25 anni)

Shandre Campbell (Sudafrica, 20 anni)