Mossa a sorpresa del Milan, firma ad ottobre: i dettagli

I rossoneri riprendono i contatti con il giocatore per la firma sul rinnovo, l’annuncio può arrivare nel mese di ottobre. I dettagli

Il Milan ha concluso la tournée e oggi rientrerà in Italia. Gli allenamenti riprenderanno il prossimo 5 agosto, ma nel frattempo Tare e Allegri lavoreranno insieme al calciomercato. Ci sono ancora molte operazioni da fare per completare la rosa. Sarà decisivo il summit, con anche Furlani coinvolto ovviamente, per prendere una decisione definitiva su Ardon Jashari: la trattativa va avanti da quasi due mesi e il Club Brugge non ha ancora accettato l’ultima ricca proposta dei rossoneri, tutto può ancora succedere ma bisogna risolvere la questione nel più breve tempo possibile.

L’investimento è di quelli importanti e, nel caso, potrebbe essere utilizzato per altri acquisti a completamento della rosa. In attesa degli acquisti, un altro obiettivo di Tare e di Allegri è quello di consolidare i giocatori già presenti in squadra. Christian Pulisic sembrerebbe vicino al rinnovo di contratto ma l’urgenza è Mike Maignan, in scadenza fra un anno dopo che è saltata la trattativa col Chelsea ad inizio giugno.

Milan, nuovi contatti per il rinnovo: i dettagli

Il Milan e Maignan avevano un accordo per il rinnovo di contratto pochi mesi fa. Era tutto pronto per la firma ma poi qualcosa è andato storto: ed è questo uno dei motivi per cui il francese ha spinto per la cessione a giugno, ma poi il mancato accordo fra i rossoneri e il Chelsea ha fatto saltare tutto. Maignan quindi è rimasto e Allegri, con l’aiuto di Tare, ha iniziato un lavoro diplomatico per ricucire i rapporti con la società. La cessione dell’amico Theo Hernandez non ha fatto altro che complicare ancor di più la situazione.

Maignan però, a meno di clamorosi colpi di scena, adesso è destinato a rimanere. Ma quel contratto in scadenza spaventa la società, che non vuole perdere un asset così importante a costo zero. Ecco perché, se dovesse decidere di rimanere, sarà inevitabile trattare per un rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, presto potrebbero riprendere i contatti fra la società e l’entourage di Maignan per arrivare ad una stretta di mano per il rinnovo ma se ne riparlerà soltanto ad ottobre. Difficile che possa firmare adesso, con la società impegnata sul mercato e in altri fronti. Insomma, non ci resta che attendere per capire come andrà a finire questa telenovela. E attenzione anche alle sorprese, mai da escludere (soprattutto se dovesse arrivare qualche offerta importante).