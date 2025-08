Ritorno ad un passo, il Milan è pronto a chiudere un’altra operazione a sorpresa

Terminata la tournée in Asia e Australia, il Milan sfoltirà ulteriormente l’organico. Per uno dei rossoneri, possibile il ritorno nell’ex club

Sono state tre amichevoli che hanno lasciato indicazioni importanti ad Allegri quelle disputate dal Milan contro Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Si è visto già qualche cambiamento tattico importante mentre alcuni giocatori (Loftus Cheek e Leao su tutti) sono sembrati già in ottimo forma.

Presto, ovviamente, per trarre conclusioni definitive. Nella prima metà di agosto ci saranno altri due test contro Leeds e Chelsea prima del match di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro, il 17 agosto. Partita che precederà a sua volta l’esordio in campionato contro la Cremonese di sabato 23 agosto. La speranza di Allegri è di arrivare alla sfida con i grigiorossi già con l’organico al completo.

Oltre ai nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire ulteriormente la rosa nelle prossime settimane. Tare è al lavoro su più fronti per cercare una nuova sistemazione a quei giocatori che non rientrano nelle scelte di Allegri. Tante le trattative in corso ma nessuna, a quanto pare, può sbloccarsi nell’immediato.

Milan, si lavora alle cessioni: uno dei rossoneri può tornare nell’ex squadra

Sono attese novità per Bennacer e Adli. Il primo non apre all’ipotesi araba e attende un rilancio dell’Olympique Marsiglia con il Milan però che si oppone a un nuovo prestito. Per Adli, invece, c’è il concreto interessamento del Sassuolo. Il centrocampista algerino si sta allenando con il Milan Futuro e deve necessariamente trovarsi una nuova squadra in questo mese se non vuole disputare almeno la prima parte della prossima stagione tra i dilettanti.

Oltre a Chukwueze, per il quale il Milan è disposto a valutare offerte, resta in uscita anche Filippo Terracciano. Allegri lo ha schierato da titolare con il Perth Glory, partita nella quale Terracciano è andato anche a segno con il gol che ha sbloccato il punteggio. Il jolly rossonero, nonostante un’ultima stagione in cui ha giocato pochissimo, continua ad avere un discreto mercato in Serie A.

Tra le ipotesi sul suo futuro lontano dal Milan c’è anche quella di un ritorno al Verona, club nel quale Terracciano ha militato prima di trasferirsi in rossonero nel 2024. Il Milan punta a una cessione a titolo definitivo a 3-5 milioni. Oltre al Verona, sul giocatore c’è anche la Cremonese che avrebbe proposto al Milan un acquisto in prestito con obbligo di acquisto condizionato dal raggiungimento della salvezza. Decisiva sarà anche la volontà di Terracciano che sceglierà la migliore opzione per avere più spazio rispetto a quello che può garantirgli il Milan.