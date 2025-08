Svolta storica in Serie A, la nuova proposta cambia tutto: l’annuncio ufficiale

Già a partire dalla prossima stagione di Serie A potrebbe esserci una nuova e inaspettata novità, ecco l’annuncio ufficiale

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie A. Il Milan, che l’anno scorso ha chiuso all’ottavo posto in classifica, vuole rilanciarsi e per farlo ha deciso di affidarsi a Massimiliano Allegri. Una scelta forte, in totale contro tendenza con il passato, ben accolta da tutti gli addetti ai lavori e da tifosi. Inevitabilmente, vista la grande considerazione che si ha dell’allenatore nonostante l’ultimo disastro di tre anni alla Juventus in cui non ha né vinto e né costruito. Il Milan aveva bisogno di una scelta che potesse migliorare l’umore dell’ambiente, reduce dalla durissima contestazione sotto la sede in occasione dell’ultima gara di campionato.

Vedremo se sarà davvero utile o se, invece, si rivelerà anche questa una scelta sbagliata. Intanto la Lega Serie A sta pensando a delle novità in vista del prossimo campionato per migliorare una situazione legata a visibilità e diritti tv sempre più drammatica. Si punta molto il dito contro la pirateria, ma è chiaro che alla base ci sono anche questioni più profonde e radicate.

Nuovo orario per le partite di Serie A, la possibile novità

Colmare il gap con la Premier League è impossibile, anche perché non ci sono i mezzi e le idee scarseggiano. Fra le più chiacchierate del momento coinvolge tra l’altro anche il Milan: si sta ragionando infatti sulla possibilità di giocare una partita di campionato in Australia, a Perth, dove proprio ieri i rossoneri hanno giocato la terza e ultima amichevole del Pre Season Tour. La gara è quella contro il Como prevista a gennaio quando San Siro sarà occupato dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Si crea quindi l’opportunità per portare la Serie A per la prima volta nella storia fuori dai confini italiani. Cesc Fabregas si è già espresso negativamente su questa situazione e ha pienamente ragione: una scelta del genere non solo non porterà chissà quali benefici ma soprattutto mancherà gravemente di rispetto ai tifosi che non potranno assistere alla gara. Ma i soldi vengono prima di tutto, e infatti il Milan è disponibilissimo a farlo. Un’altra novità è stata annunciata poco fa da Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, al Corriere dello Sport: l’idea è quella di anticipare di 45 minuti l’inizio delle partite serali, e quindi farle cominciare alle ore 20:00, perché, secondo il presidente, sarebbe un ottimo modo per coinvolgere di più i giovani, sempre più lontani e distaccati dal calcio.