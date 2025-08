Tutto grazie a Camarda, il Milan mette a segno il colpo da favola

Grazie al giovane bomber, il Milan potrà godere un altro calciatore: ecco perché. Vi spieghiamo tutto

E’ solo calcio estivo, ma l’avventura di Francesco Camarda al Lecce è iniziata davvero nel miglior modo possibile. L’attaccante classe 2008 è al centro dell’attenzione da quando era solo un bambino. Il giocatore, che ha fatto tutta la trafila col Milan, nella sua giovanissima carriera non ha fatto altro che segnare.

Lo scorso anno, però, le cose non sono andate come si sperava: la gestione di Francesco Camarda – che si è diviso tra prima squadra e Milan Futuro – non è piaciuta a nessuno. Nemmeno al Milan, che in primavera ha deciso di cambiare strategia. Con la squadra di Massimo Oddo in Serie D tenere l’attaccante non avrebbe avuto alcun senso.

Ecco così che si è pensato subito di cederlo in prestito. L’idea iniziale sembrava portarlo in Serie B, ma il Lecce lo ha voluto fortemente e si è dunque trovato un accordo. Un accordo che piace davvero a tutti: il Milan lo ha dato ai salentini in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. I giallorossi potrebbero così guadagnare un milione di euro, ma i soldi che Francesco Camarda potrebbe far incassare al Lecce possono essere molti di più.

Il Milan ha, infatti, deciso di incentivare l’utilizzo del centravanti: per i salentini ci saranno soldi in più per presenze e gol fatti. Un buon modo per far crescere il giocatore. Camarda ha così iniziato alla grande con la maglia del Lecce: durante questa calda estate non sta smettendo di segnare.

Milan, Camarda fa gioire i tifosi due volte

Camarda è dunque al centro delle discussioni dei tifosi del Milan. Ma non è l’unico giovane di cui si sta parlando tanto. Ieri la lente di ingrandimento era puntata su Christian Comotto. Il centrocampista è un classe 2008 e come l’attaccante rappresenta il futuro del Diavolo.

Al Milan ci credono davvero tantissimo, ma se il giovane figlio d’arte è in rossonero, parte del merito è proprio di Camarda: come svela MilanNews, è stata proprio la presenza di Camarda a invogliare Comotto, ad appena 12 anni, a preferire il Milan nonostante un accordo praticamente già raggiunto con l’Inter.

Ora i due giocatori, cresciuti insieme, sono grandi amici. Il Milan nell’immediato è lontano per entrambi, ma in futuro potrebbero ritrovarsi insieme, magari già pronti per portare in alto il Diavolo.