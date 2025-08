Addio Juve, c’è solo il Milan: “Darò tutto per questa maglia”

Le dichiarazioni del calciatore non lasciano dubbi. C’è il Milan nel suo futuro, nonostante parecchi rumors lo hanno dato altrove

Da quando è arrivato Massimiliano Allegri sono cambiate parecchie cose. Il Milan è ripartito riuscendo subito a mettersi alle spalle l’ultima stagione disastrosa. Ora c’è fiducia e si guarda al futuro con ottimismo. Dopo Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, non sono attese cessioni eccellenti e di fatto il gruppo sarà lo stesso con qualche inserimento.

Ci sarà chiaramente il sostituto del francese, Estupinan, e i rinforzi a centrocampo, come Ricci e Modric. Ma si attendono ancora Jashari e un centravanti. Il Milan, però, ripartirà soprattutto da diverse vecchie facce, come Rafael Leao e Christian Pulisic.

Ma anche in difesa, al momento, ci sono gli stessi giocatori dello scorso anno. C’è Fikayo Tomori, che sembrava destinato a partire. Massimiliano Allegri, invece, ha deciso di puntare su di lui: “La cosa che il mister ci ha detto subito, e noi sapevamo bene, è che ci manca la continuità. Lo scorso anno abbiamo avuto troppi alti e bassi di rendimento e nel corso di questa stagione dobbiamo essere più concreti e più bilanciati”.

L’obiettivo è la Champions League. “Bisognerà pensare partita dopo partita e alla fine vedremo quello che sarà successo. Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami”.

Milan, si riparte da Tomori: l’inglese è un punto di riferimento

Si riparte così da Fikayo Tomori, che sarà utilissimo anche se Allegri dovesse optare per una difesa a tre: “Il ruolo che sto facendo adesso secondo me è buono per me perché ho tra le mie caratteristiche la velocità e l’aggressione. Con la linea a tre o a cinque posso essere più libero di uscire per contrastare gli avversari. Mi sono trovato bene e credo di poter continuare a far bene”.

“Abbiamo capito quello che il mister vuole e ci stiamo abituando perché si tratta di richieste diverse dal passato. Stiamo lavorando bene e duro. Ci stiamo preparando e quando ci saranno i tre punti in palio, vedrete che saremo pronti“. Prosegue Tomori.

Un Tomori, che pensa solo al Milan. Il Tottenham e la Juventus, lo avrebbero accolto ben volentieri, sono davvero lontanai: “Ho sempre detto che ero contento qua e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. Sarà sempre così”. Ha affermato ancora il difensore a La Gazzetta dello Sport.