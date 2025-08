Allegri gli cambia ruolo, la difesa del Milan ora è sistemata

L’ultima idea di Allegri per sistemare la difesa: cambio ruolo ad uno dei giocatori della rosa. Tutti i dettagli e come cambia il mercato

Nelle prime tre amichevoli di questo Pre Season Tour, Massimiliano Allegri ha dimostrato di avere le idee ben chiare su quello che sarà il sistema di gioco e l’identità dei rossoneri. Intensa organizzazione difensiva con tutti gli uomini dietro la linea della palla con il solo Rafael Leao libero da compiti in non possesso pronto a ripartire e sfruttare le sue caratteristiche. L’idea di Allegri è questa, e non era nemmeno difficile immaginarla. Abbiamo visto il Milan con più vesti e, fra queste, anche la difesa a cinque.

Se la strada dovesse essere questa in via definitiva (ma questo lo scopriremo solo dopo gli acquisti del mercato e a rosa completa), Allegri potrebbe trovare in un giocatore in particolare un’ottima risorsa per avere un’opzione in più in difesa. Si tratta di Davide Bartesaghi, ex giocatore della Primavera e del Milan Futuro, che può diventare molto importante per l’allenatore nel corso della stagione e non solo.

Da terzino a difensore centrale, Allegri trova una nuova risorsa

Bartesaghi è stato utilizzato molto da Allegri contro Arsenal, Liverpool e Perth. In tutte e tre le occasioni, il terzino ha messo in luce delle ottime doti ma anche qualche limite che deve per forza limare e migliorare. Il tempo è dalla sua parte: è ancora giovanissimo e ha tutto il tempo per lavorare e crescere su alcuni aspetti. E in questo Allegri con il suo staff lo può sicuramente aiutare. Bartesaghi nasce terzino sinistro ma le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono perfetto anche per un altro ruolo.

Bartesaghi infatti per le sue qualità ricorda per molti versi Alessandro Bastoni: fisico longilineo, letture difensive e soprattutto grande piede mancino, perfetto per far uscire bene la palla dal suo lato. Il difensore dell’Inter è un terzino aggiunto e il milanista può fare lo stesso percorso e avere la stessa crescita. Lo sa bene Allegri, che potrebbe sfruttarlo in questa posizione con l’arrivo di Estupinan, che sarà ovviamente il titolare a sinistra come terzino, sia a quattro che a cinque. Vedremo se sarà davvero così o se, invece, con l’acquisto anche di un centrale, il Milan penserà ad un prestito del ragazzo dove può giocare con più continuità. Lo scopriremo soltanto più avanti.